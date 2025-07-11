Mazda CX-5 вырос в размерах, стал просторнее и получил самый большой экран в истории бренда

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Внешний вид новинки стал заметно более стильным. Кроссовер получил фирменную решетку Signature Wing, заостренные фары и более спортивный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, более четкую плечевую линию, удлиненные задние двери и колесные диски диаметром до 19 дюймов. На корме – плавные формы, узкие фонари, обновленная задняя дверь с надписью MAZDA вместо эмблемы и сдвоенный выхлоп.

Автомобиль стал значительно крупнее: его длина увеличилась на 114 мм, колесная база – на 76 мм, ширина – на 13 мм. Это позволило расширить пространство для пассажиров второго ряда: добавилось место для ног, коленей и головы. Объем багажника возрос на 61 литр за счет увеличения длины и высоты отсека. В салоне японский автопроизводитель сделал ставку на минимализм и современные технологии. Главным элементом стала медиасистема с диагональю до 15,6 дюйма – самая большая в истории Mazda. Она поддерживает Google Maps и Play Store. Для базовых версий предусмотрена чуть меньшая – 12,9-дюймовая панель.

Фото: Mazda

Под капотом изменений почти не произошло. Для рынка США CX-5 комплектуется прежним 2,5-литровым турбомотором SkyActiv-G мощностью 187 л.с. и 185 Нм крутящего момента. Пару ему составляет шестиступенчатый «автомат» с полным приводом. В Европе же предложат оптимизированную версию того же двигателя с технологией mild-hybrid на 24 В, которая выдает 140 л.с. и 238 Нм. Такой вариант менее производителен, но ориентирован на экономичность. Гибридная версия с новым двигателем SkyActiv-Z появится только в 2027 году.

Фото: Mazda

Новый Mazda CX-5 начнут поставлять в США в начале 2026 года, где он должен будет конкурировать не только с европейскими и корейскими кроссоверами, но и с родственным CX-50, цена которого начинается с 30 500 долларов. Сам CX-5 стартует с отметки 28 770 долларов (плюс доставка), что делает его немного более доступным.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р )

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