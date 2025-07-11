Mazda CX-5 вырос в размерах, стал просторнее и получил самый большой экран в истории бренда
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Автомобиль стал значительно крупнее: его длина увеличилась на 114 мм, колесная база – на 76 мм, ширина – на 13 мм. Это позволило расширить пространство для пассажиров второго ряда: добавилось место для ног, коленей и головы. Объем багажника возрос на 61 литр за счет увеличения длины и высоты отсека. В салоне японский автопроизводитель сделал ставку на минимализм и современные технологии. Главным элементом стала медиасистема с диагональю до 15,6 дюйма – самая большая в истории Mazda. Она поддерживает Google Maps и Play Store. Для базовых версий предусмотрена чуть меньшая – 12,9-дюймовая панель.
Под капотом изменений почти не произошло. Для рынка США CX-5 комплектуется прежним 2,5-литровым турбомотором SkyActiv-G мощностью 187 л.с. и 185 Нм крутящего момента. Пару ему составляет шестиступенчатый «автомат» с полным приводом. В Европе же предложат оптимизированную версию того же двигателя с технологией mild-hybrid на 24 В, которая выдает 140 л.с. и 238 Нм. Такой вариант менее производителен, но ориентирован на экономичность. Гибридная версия с новым двигателем SkyActiv-Z появится только в 2027 году.
Новый Mazda CX-5 начнут поставлять в США в начале 2026 года, где он должен будет конкурировать не только с европейскими и корейскими кроссоверами, но и с родственным CX-50, цена которого начинается с 30 500 долларов. Сам CX-5 стартует с отметки 28 770 долларов (плюс доставка), что делает его немного более доступным.
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В 2025 году российский автомобильный рынок продолжает ощущать последствия глубоких перемен. Прежние бестселлеры сегмента SUV сейчас доступны преимущественно на вторичке. Но спрос на них не только не исчез, но даже вырос. Посмотрим, что происходит с ценами на подержанные кроссоверы, которые были выпущены в 2020–2022 годах и до сих пор считаются относительно новыми. Читать далее
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07.11.2024, 08:56
Что происходит на российском авторынке? Цены на новые автомобили растут, на подержанные – падают
Средняя цена нового автомобиля в России выросла за последний месяц на 3% и составила в октябре 2024 года 3,67 млн рублей. На вторичном авторынке наблюдается обратная тенденция. Машины дешевеют шестой месяц подряд.Читать далее
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05.09.2024, 09:43
Средняя стоимость нового автомобиля в России в августе снизилась на 7%
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9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
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