Почему Mazda снова удивляет — партнерство с Китаем или новая философия?

9 января 2026, 17:28
Mazda CX-6e: новый электрокроссовер с японским характером выходит в Европу
Mazda готовит к старту в Европе свой второй электрокроссовер. Модель CX-6e создана вместе с Changan. Японцы обещают уникальные ощущения за рулем. Продажи начнутся уже в этом году. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.
Попытки Mazda закрепиться на рынке электромобилей долгое время выглядели неубедительно. Первые шаги японской компании в этом направлении не вызвали особого энтузиазма ни у экспертов, ни у покупателей. Однако с появлением модели 6e ситуация начала меняться: Mazda явно решила не сдаваться и сделать ставку на новые технологии и партнерство с Китаем.
В Брюсселе состоялась премьера второго электромобиля Mazda, созданного в сотрудничестве с китайским автогигантом Changan. Новинка получила имя CX-6e и уже известна на китайском рынке как Mazda EZ-60. Европейские продажи стартуют ближе к концу года, и, судя по всему, японцы рассчитывают на серьезный успех.
Внешне CX-6e - это современный кроссовер с узнаваемыми чертами Mazda, но с явным акцентом на аэродинамику и лаконичность. Дизайнеры постарались сохранить фирменную философию Jinba Ittai - единство водителя и машины, но теперь в полностью электрическом исполнении. Внутри - минимализм, качественные материалы и цифровая приборная панель, которая не перегружает информацией.
Технические характеристики пока держатся в секрете, но известно, что платформа и силовая установка разработаны совместно с Changan. Это позволяет надеяться на достойный запас хода и динамику, соответствующую современным требованиям. Mazda обещает, что CX-6e будет не просто очередным электрокаром, а автомобилем с характером, который подарит удовольствие от вождения даже самым требовательным поклонникам марки.
Партнерство с китайским производителем - шаг, который еще недавно казался невозможным для консервативной Mazda. Но времена меняются, и теперь японцы не стесняются использовать лучшие наработки своих коллег из Поднебесной. Это позволяет не только ускорить разработку новых моделей, но и сделать их более доступными для европейских покупателей.
Интересно, что в Китае CX-6e уже продается под именем EZ-60, и первые отзывы владельцев в целом положительные. Европейская версия, скорее всего, получит собственные настройки подвески и рулевого управления, чтобы соответствовать ожиданиям местной аудитории. Mazda традиционно уделяет большое внимание управляемости, и в случае с электромобилем этот аспект становится еще более важным.
Появление CX-6e на европейском рынке - это не просто очередная новинка, а попытка Mazda вернуть себе статус инноватора и производителя автомобилей с душой. В условиях жесткой конкуренции среди электрокроссоверов японцы делают ставку на эмоции и драйв, а не только на цифры и технологии. Останется ли этот подход успешным - покажет время, но уже сейчас ясно: Mazda не собирается растворяться в потоке безликих электромобилей.
