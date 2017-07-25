25 июля 2017, 12:41
Mazda CX-8 дебютирует до конца года
Стали известны первые официальные подробности о новом кроссовере Mazda CX-8. Автомобиль с 6- и 7-местным салоном должен дебютировать на японском авторынке до конца текущего года.
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Под капотом вседорожника окажется дизельный агрегат SkyActive рабочим объемом 2,2 литра. Его мощность составит 175 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель способен работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный за доплату.
Mazda CX-8 разработана, прежде всего, для внутреннего рынка Японии. Тем не менее, не исключено, что компания будет поставлять машину и в другие страны, если спрос на автомобиль окажется высоким. Цены и комплектации модели станут известны ближе к дате презентации.
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Как машина ведет себя на крутых поворотах кто знает?
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