19 февраля 2018, 19:40

Mazda CX-9 получила российскую прописку

С конвейера завода Sollers во Владивостоке сошел первый внедорожник Mazda CX-9. Автомобиль будет выпускаться в двух комплектациях с 231-сильным двигателем.
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Mazda CX-9 получила российскую прописку Mazda CX-9
Mazda CX-9
Выпускается с 2006 г.
Отзывов: 4
Mazda CX-9 стала третьей моделью, которую собирают на совместном предприятии Sollers и Mazda во Владивостоке. Ранее здесь начали выпускать кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda6. Перед началом производства на автозаводе переоборудовали конвейер и тестовую линию. Ведь габариты 7-местного внедорожника существенно превышают размеры двух выпускаемых моделей. Работы проводились при участии и под контролем японских специалистов. Сотрудники сборочной линии прошли переподготовку в учебном центре компании «Мазда Соллерс», а также побывали на стажировке в Японии.

Mazda CX-9 будет выпускаться в двух комплектациях (Supreme и Exclusive) и семи вариантах окраски кузова. Все кроссоверы укомплектуют 2,5-литровым бензиновым турбомотором SkyActiv-G (231 л.с) и 6-ступенчатой коробкой «автомат». Разгон от нуля до 100 км/ч занимает всего 8,6 секунды. При этом автомобиль можно назвать одним из самых экономичных в своем сегменте. 

Базовая для России комплектация Supreme радует 6 подушками безопасности, светодиодной оптикой, кожаной отделкой салона, 3-хзонным климат-контролем и проекционным экраном. Продвинутая комплектация Exclusive подразумевает наличие адаптивных фар и круиз-контроля, улучшенной шумоизоляции и ряда полезных электронных систем (слежения за рядностью, контроля слепых зон, автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов).

Стоимость полноприводного кроссовера стартует в салонах российских дилеров Mazda от 2 890 000 рублей. В дальнейшем не исключено появление переднеприводной версии. Повлияет ли российская «прописка» на цену CX-9, пока не уточняется.

Комплектации и технические характеристики

Mazda CX-9 Supreme 2.5 AT 4х4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин231
Объем двигателя2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл12.7
Загородный цикл7.2
Смешанный цикл9.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-9
Два года катаюсь на Мазда СХ9 доволен Классная машина Хают ее те кто не незнает этой машины Хорошее соотнашение цены и качества
Андрей
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
Отзыв о Mazda CX-5 2012 года
динамика машины хорошая на ручке на автомате тупит, просторный салон, шумоизоляция сред, большой дорожный просвет 210 удобные сидения плавность хода хорошая
yrgan2010
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Mazda CX-9 получила российскую прописку
{{model_1805}}Mazda CX-9 стала третьей моделью, которую собирают на совместном предприятии Sollers и Mazda во Владивостоке. Ранее здесь начали выпускать кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda6. Перед началом производства на автозаводе переоборудовали конвейер и тестовую линию. Ведь габариты 7-местного внедорожника существенно превышают размеры двух выпускаемых моделей. Работы проводились при участии и под контролем японских специалистов. Сотрудники сборочной линии прошли переподготовку в учебном центре компании «Мазда Соллерс», а также побывали на стажировке в Японии.Mazda CX-9 будет выпускаться в двух комплектациях (Supreme и Exclusive) и семи вариантах окраски кузова. Все кроссоверы укомплектуют 2,5-литровым бензиновым турбомотором SkyActiv-G (231 л.с) и 6-ступенчатой коробкой «автомат». Разгон от нуля до 100 км/ч занимает всего 8,6 секунды. При этом автомобиль можно назвать одним из самых экономичных в своем сегменте. Базовая для России комплектация Supreme радует 6 подушками безопасности, светодиодной оптикой, кожаной отделкой салона, 3-хзонным климат-контролем и проекционным экраном. Продвинутая комплектация Exclusive подразумевает наличие адаптивных фар и круиз-контроля, улучшенной шумоизоляции и ряда полезных электронных систем (слежения за рядностью, контроля слепых зон, автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов).Стоимость полноприводного кроссовера стартует в салонах российских дилеров Mazda от 2 890 000 рублей. В дальнейшем не исключено появление переднеприводной версии. Повлияет ли российская «прописка» на цену CX-9, пока не уточняется.
2018-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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