19 февраля 2018, 19:40
Mazda CX-9 получила российскую прописку
С конвейера завода Sollers во Владивостоке сошел первый внедорожник Mazda CX-9. Автомобиль будет выпускаться в двух комплектациях с 231-сильным двигателем.
Mazda CX-9
Выпускается с 2006 г.
Отзывов: 4
Mazda CX-9 будет выпускаться в двух комплектациях (Supreme и Exclusive) и семи вариантах окраски кузова. Все кроссоверы укомплектуют 2,5-литровым бензиновым турбомотором SkyActiv-G (231 л.с) и 6-ступенчатой коробкой «автомат». Разгон от нуля до 100 км/ч занимает всего 8,6 секунды. При этом автомобиль можно назвать одним из самых экономичных в своем сегменте.
Базовая для России комплектация Supreme радует 6 подушками безопасности, светодиодной оптикой, кожаной отделкой салона, 3-хзонным климат-контролем и проекционным экраном. Продвинутая комплектация Exclusive подразумевает наличие адаптивных фар и круиз-контроля, улучшенной шумоизоляции и ряда полезных электронных систем (слежения за рядностью, контроля слепых зон, автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов).
Стоимость полноприводного кроссовера стартует в салонах российских дилеров Mazda от 2 890 000 рублей. В дальнейшем не исключено появление переднеприводной версии. Повлияет ли российская «прописка» на цену CX-9, пока не уточняется.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda CX-9 Supreme 2.5 AT 4х4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|231
|Объем двигателя
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|12.7
|Загородный цикл
|7.2
|Смешанный цикл
|9.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Два года катаюсь на Мазда СХ9 доволен Классная машина Хают ее те кто не незнает этой машины Хорошее соотнашение цены и качества
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
динамика машины хорошая на ручке на автомате тупит, просторный салон, шумоизоляция сред, большой дорожный просвет 210 удобные сидения плавность хода хорошая
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