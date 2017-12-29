29 декабря 2017, 11:54

Mazda CX-9 пропишется во Владивостоке

Mazda может начать сборку своего кроссовера CX-9 на заводе во Владивостоке. На сайте Росстандарта появилось обновленное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для вседорожника, при этом в графе производителя значится российское предприятие.
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Mazda CX-9
Выпускается с 2006 г.
Отзывов: 4
Официального подтверждения от производителя пока что не последовало. Под капотом автомобиля расположится 2,5-литровый турбированный двигатель, отдача которого составит 231 л. с. Парой мотору выступит 6-скоростная автоматическая коробка передач. Также паркетник оснащается полноприводной системой I-ACTIV AWD. Компания пока не раскрывает крутящий момент и доступную цветовую палитру.

В перечень оснащения входят подушки безопасности водителя и пассажиров, кондиционер, штатная противоугонная система, электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних кресел и ряд ассистентов пассивной и активной безопасности.

Пока что на рынке РФ доступна одна комплектация модели стоимостью 2 890 000 рублей. Позже на рынке появится исполнение с системой адаптивного освещения и проекционным экраном на лобовом стекле.

Новости Мазда СХ 9

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Два года катаюсь на Мазда СХ9 доволен Классная машина Хают ее те кто не незнает этой машины Хорошее соотнашение цены и качества
Андрей
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
Отзыв о Mazda CX-5 2012 года
динамика машины хорошая на ручке на автомате тупит, просторный салон, шумоизоляция сред, большой дорожный просвет 210 удобные сидения плавность хода хорошая
yrgan2010
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Mazda CX-9 пропишется во Владивостоке
{{model_1805}} Официального подтверждения от производителя пока что не последовало. Под капотом автомобиля расположится 2,5-литровый турбированный двигатель, отдача которого составит 231 л. с. Парой мотору выступит 6-скоростная автоматическая коробка передач. Также паркетник оснащается полноприводной системой I-ACTIV AWD. Компания пока не раскрывает крутящий момент и доступную цветовую палитру.В перечень оснащения входят подушки безопасности водителя и пассажиров, кондиционер, штатная противоугонная система, электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних кресел и ряд ассистентов пассивной и активной безопасности.Пока что на рынке РФ доступна одна комплектация модели стоимостью 2 890 000 рублей. Позже на рынке появится исполнение с системой адаптивного освещения и проекционным экраном на лобовом стекле.
2017-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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