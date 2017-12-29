Mazda CX-9 пропишется во Владивостоке
Mazda может начать сборку своего кроссовера CX-9 на заводе во Владивостоке. На сайте Росстандарта появилось обновленное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для вседорожника, при этом в графе производителя значится российское предприятие.
Mazda CX-9
Выпускается с 2006 г.
Отзывов: 4
В перечень оснащения входят подушки безопасности водителя и пассажиров, кондиционер, штатная противоугонная система, электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних кресел и ряд ассистентов пассивной и активной безопасности.
Пока что на рынке РФ доступна одна комплектация модели стоимостью 2 890 000 рублей. Позже на рынке появится исполнение с системой адаптивного освещения и проекционным экраном на лобовом стекле.
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