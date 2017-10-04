Продажи Mazda CX-9 стартуют в ноябре
Под капотом автомобиля расположится 2,5-литровый турбированный двигатель, отдача которого составит 231 л.с. Парой мотору выступит 6-скоростная автоматическая коробка передач. Также паркетник оснащается полноприводной системой I-ACTIV AWD. Компания пока не раскрывает крутящий момент и доступную цветовую палитру.
В перечень оснащения входят подушки безопасности водителя и пассажиров, кондиционер, штатная противоугонная система, электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних кресел и ряд ассистентов пассивной и активной безопасности.
Позже на рынке появятся комплектации с системой адаптивного освещения и проекционным экраном на лобовом стекле. Остальные подробности будут известны ближе к началу продаж. В настоящее время на рынке представлен только один паркетник Mazda CX-5, новое поколение которого вышло на рынок в начале августа текущего года.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda CX-9 2.5 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|250
|Объем двигателя
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.2
|Загородный цикл
|8.7
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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