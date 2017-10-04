4 октября 2017, 10:11

Продажи Mazda CX-9 стартуют в ноябре

Японский автопроизводитель назвал дату начала продаж кроссовера Mazda CX-9 на российском рынке. Автомобиль пополнит модельный ряд марки 1 ноября текущего года. Также стала известна стоимость паркетника.
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Отечественные автолюбители смогут приобрести кроссовер уже в начале следующего месяца. Правда, доступной будет только одна комплектация. Ее цена стартует с отметки в 2 890 000 рублей.

Под капотом автомобиля расположится 2,5-литровый турбированный двигатель, отдача которого составит 231 л.с. Парой мотору выступит 6-скоростная автоматическая коробка передач. Также паркетник оснащается полноприводной системой I-ACTIV AWD. Компания пока не раскрывает крутящий момент и доступную цветовую палитру.

В перечень оснащения входят подушки безопасности водителя и пассажиров, кондиционер, штатная противоугонная система, электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних кресел и ряд ассистентов пассивной и активной безопасности.

Позже на рынке появятся комплектации с системой адаптивного освещения и проекционным экраном на лобовом стекле. Остальные подробности будут известны ближе к началу продаж. В настоящее время на рынке представлен только один паркетник Mazda CX-5, новое поколение которого вышло на рынок в начале августа текущего года.

Комплектации и технические характеристики

Mazda CX-9 2.5 AT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин250
Объем двигателя2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.2
Загородный цикл8.7
ТопливоАИ-95
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Форум Mazda CX-9
Два года катаюсь на Мазда СХ9 доволен Классная машина Хают ее те кто не незнает этой машины Хорошее соотнашение цены и качества
Андрей
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
Три кроссовера – Honda Pilot, Mazda CХ-9, Hyundai ix55
очень прилично выше- аж на 4мм
владимир
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Продажи Mazda CX-9 стартуют в ноябре
{{material_120860}}Отечественные автолюбители смогут приобрести кроссовер уже в начале следующего месяца. Правда, доступной будет только одна комплектация. Ее цена стартует с отметки в 2 890 000 рублей.Под капотом автомобиля расположится 2,5-литровый турбированный двигатель, отдача которого составит 231 л.с. Парой мотору выступит 6-скоростная автоматическая коробка передач. Также паркетник оснащается полноприводной системой I-ACTIV AWD. Компания пока не раскрывает крутящий момент и доступную цветовую палитру. В перечень оснащения входят подушки безопасности водителя и пассажиров, кондиционер, штатная противоугонная система, электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних кресел и ряд ассистентов пассивной и активной безопасности.Позже на рынке появятся комплектации с системой адаптивного освещения и проекционным экраном на лобовом стекле. Остальные подробности будут известны ближе к началу продаж. В настоящее время на рынке представлен только один паркетник Mazda CX-5, новое поколение которого вышло на рынок в начале августа текущего года.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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