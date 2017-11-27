27 ноября 2017, 14:05

Mazda готовит абсолютно новый вседорожник

Через 3 года в модельной линейке Mazda появится совершенно новый кроссовер, созданный специально для американского рынка. Автомобиль займет место между CX-5 и CX-9.
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По словам исполнительного директора японского автопроизводителя Масамичи Когаи, сборку новинки организуют на совместном предприятии Mazda и Toyota в США. Будущий вседорожник должен стать одним из лидеров североамериканского авторынка в сегменте компактных SUV. Никаких дополнительных подробностей о будущем кроссовере пока не сообщается.

Между тем, в Россию вернулся кроссовер Mazda CX-9.  Под капотом автомобиля расположился 2,5-литровый турбированный двигатель, отдача которого составляет 231 л.с. Парой мотору выступает 6-скоростная автоматическая коробка передач. Также паркетник оснащается полноприводной системой I-ACTIV AWD.

В перечень оснащения входят подушки безопасности водителя и пассажиров, кондиционер, штатная противоугонная система, электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних кресел и ряд ассистентов пассивной и активной безопасности. Стоимость автомобиля составляет  2 890 000 рублей.

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Mazda готовит абсолютно новый вседорожник
{{material_121481}} По словам исполнительного директора японского автопроизводителя Масамичи Когаи, сборку новинки организуют на совместном предприятии Mazda и Toyota в США. Будущий вседорожник должен стать одним из лидеров североамериканского авторынка в сегменте компактных SUV. Никаких дополнительных подробностей о будущем кроссовере пока не сообщается. Между тем, в Россию вернулся кроссовер Mazda CX-9.  Под капотом автомобиля расположился 2,5-литровый турбированный двигатель, отдача которого составляет 231 л.с. Парой мотору выступает 6-скоростная автоматическая коробка передач. Также паркетник оснащается полноприводной системой I-ACTIV AWD.В перечень оснащения входят подушки безопасности водителя и пассажиров, кондиционер, штатная противоугонная система, электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних кресел и ряд ассистентов пассивной и активной безопасности. Стоимость автомобиля составляет  2 890 000 рублей.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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