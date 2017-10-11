11 октября 2017, 16:55

Mazda готовит две новинки для автосалона в Токио

Токийский автосалон начнет свою работу 28 октября текущего года. На мероприятии компания Mazda презентует два концептуальных проекта. Один даст представление о будущей Mazda 3, а второй продемонстрирует развитие «языка дизайна» бренда.
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  Mazda готовит две новинки для автосалона в Токио Mazda Mazda готовит две новинки для автосалона в Токио
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Прототипом серийной версии станет компактный хэтчбек, который покажет дизайн и технологии будущих товарных моделей компании. Особого внимания заслуживает архитектура Skyactive-Vehicle и новый бензиновый мотор SkyActive-X, реализующий технологию воспламенения топлива от сжатия.

Вторая премьера состоится у четырехдверного купеобразного седана. В нем создатели воплотили свое видение дизайн-концепции Kodo, впервые реализованной на кроссовере CX-5. Дополнительная информация пока держится в секрете.

Инновационная линейка бензиновых двигателей SkyActive-X использует метод воспламенения горючей смеси с помощью сжатия. Компания анонсировала появление данных силовых установок в августе 2017 года. По словам разработчиков, эта технология позволяет увеличить крутящий момент на 10-30%, сократив при этом расход топлива на 20-30%. Скорее всего, первой моделью, оснащенной этим мотором, станет новая Mazda 3, которая появится на рынке в 2019 году.

Ранее сообщалось, что на Токийском автосалоне Mazda покажет модернизированный прототип спорткара RX—Vision.

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Mazda готовит две новинки для автосалона в Токио
{{material_121017}}Прототипом серийной версии станет компактный хэтчбек, который покажет дизайн и технологии будущих товарных моделей компании. Особого внимания заслуживает архитектура Skyactive-Vehicle и новый бензиновый мотор SkyActive-X, реализующий технологию воспламенения топлива от сжатия.Вторая премьера состоится у четырехдверного купеобразного седана. В нем создатели воплотили свое видение дизайн-концепции Kodo, впервые реализованной на кроссовере CX-5. Дополнительная информация пока держится в секрете.Инновационная линейка бензиновых двигателей SkyActive-X использует метод воспламенения горючей смеси с помощью сжатия. Компания анонсировала появление данных силовых установок в августе 2017 года. По словам разработчиков, эта технология позволяет увеличить крутящий момент на 10-30%, сократив при этом расход топлива на 20-30%. Скорее всего, первой моделью, оснащенной этим мотором, станет новая Mazda 3, которая появится на рынке в 2019 году.Ранее сообщалось, что на Токийском автосалоне Mazda покажет модернизированный прототип спорткара RX—Vision.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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