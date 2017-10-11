Mazda готовит две новинки для автосалона в Токио
Вторая премьера состоится у четырехдверного купеобразного седана. В нем создатели воплотили свое видение дизайн-концепции Kodo, впервые реализованной на кроссовере CX-5. Дополнительная информация пока держится в секрете.
Инновационная линейка бензиновых двигателей SkyActive-X использует метод воспламенения горючей смеси с помощью сжатия. Компания анонсировала появление данных силовых установок в августе 2017 года. По словам разработчиков, эта технология позволяет увеличить крутящий момент на 10-30%, сократив при этом расход топлива на 20-30%. Скорее всего, первой моделью, оснащенной этим мотором, станет новая Mazda 3, которая появится на рынке в 2019 году.
Ранее сообщалось, что на Токийском автосалоне Mazda покажет модернизированный прототип спорткара RX—Vision.
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