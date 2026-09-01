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Автор: Дарья Климова

1 сентября 2026, 14:29

Mazda готовит масштабную смену концепции для крупных кроссоверов

Mazda готовит масштабную смену концепции для крупных кроссоверов

Mazda пересматривает курс после провала продаж: какой кроссовер первым пойдет под нож

Mazda готовит масштабную смену концепции для крупных кроссоверов

Четыре крупных кроссовера Mazda не достигли плановых продаж и теперь ждут радикальных перемен. Модели CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 получат не только новый дизайн, но и принципиально иные силовые установки. Что изменится для покупателей и почему это важно именно сейчас - объясняем с деталями.

Четыре крупных кроссовера Mazda не достигли плановых продаж и теперь ждут радикальных перемен. Модели CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 получат не только новый дизайн, но и принципиально иные силовые установки. Что изменится для покупателей и почему это важно именно сейчас - объясняем с деталями.

Для российских автолюбителей новость о масштабной модернизации крупных кроссоверов Mazda может стать сигналом к переменам на рынке SUV. Причина проста: провал по продажам сразу четырех моделей - CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 - вынудил японский бренд пересмотреть стратегию и задуматься о создании новых решений, которые могут повлиять на весь сегмент.

Как сообщает Carscoops, глава Mazda Масахиро Моро объявил о «беспрецедентной» трансформации линейки больших кроссоверов. В 2025 финансовом году суммарные продажи этих моделей составили лишь 150 637 экземпляров, что заметно ниже целевого показателя в 200 000 машин. Особенно ощутимым оказался провал на рынке США, где конкуренция среди SUV традиционно высока. В результате Mazda решила не ограничиваться косметическими изменениями, а полностью пересмотреть концепцию своих флагманских моделей.

В ближайшие годы CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 будут фактически созданы заново. По словам руководства, изменения затронут не только внешний вид и интерьер, но и силовые агрегаты. Mazda потратила годы на продвижение в премиум-сегмент, делая ставку на заднеприводную платформу с подключаемым полным приводом. Однако теперь компания готова отказаться от прежних подходов ради новых технологий и гибридных решений.

Эксперты считают, что ключевым элементом обновления станет внедрение силовых установок Skyactiv-Z нового поколения. Эти моторы разрабатываются специально для работы в составе гибридных систем и рассчитаны на сверхбедную топливно-воздушную смесь, что позволит снизить расход топлива и соответствовать самым строгим экологическим стандартам. Первой моделью с такими агрегатами, по имеющимся данным, станет третье поколение Mazda CX-5, дебют которого ожидается в 2027 году.

Что касается крупных кроссоверов на заднеприводной платформе, первым на очереди для модернизации стоит Mazda CX-60, представленная в 2022 году. Сроки обновления остальных моделей пока не раскрываются, но ясно, что все четыре SUV не будут обновлены одновременно. Интересно, что на фоне этих перемен Mazda решила отложить масштабную модернизацию компактных моделей на переднеприводной архитектуре - в частности, CX-30 не ждет серьезных изменений до 2030 года.

В контексте глобальных изменений в сегменте гибридных и премиальных SUV стоит отметить, что интерес к новым технологиям проявляют и другие производители. Например, недавно на российском рынке стартовали продажи гибридного кроссовера Voyah Taishan, который также позиционируется как важный игрок в классе больших SUV - подробнее о его особенностях можно узнать в материале о запуске Voyah Taishan.

Для справки: Mazda активно инвестирует в развитие гибридных технологий и совершенствование платформ, чтобы соответствовать новым требованиям рынка и экологическим стандартам. Внедрение Skyactiv-Z может стать не только технологическим прорывом, но и важным шагом для укрепления позиций бренда в премиум-сегменте. Судя по текущим тенденциям, обновленные кроссоверы Mazda будут ориентированы на экономичность, экологичность и современные стандарты безопасности, что особенно актуально на фоне ужесточения норм выбросов и роста конкуренции среди производителей SUV.

Упомянутые марки: Mazda
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