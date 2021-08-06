6 августа 2021, 08:49
Mazda готовит новое красивое купе
После отставки в 2012 году спорткара Mazda RX-8 в линейке бренда остался только родстер MX-5/Miata c довольно скромными моторами. Сейчас японский автопроизводитель намерен вернуться в сегмент полноценных спортивных автомобилей и разрабатывает новую модель.
Дарья Климова Фото: Mazda
Изображение загружается
Фото: thedrive.com
Ранее мы писали
Пока российские любители оффроуда месят грязь в наших болотах, их американские единомышленники карабкаются ...Читать далее
Сам факт существования подобного документа свидетельствует о том, что Mazda работает над двухдверным спортивным автомобилем, но к сожалению, не гарантирует, что спорткар доберется до серийного производства. Маловероятно, что будущая модель получит роторный двигатель. Не последнюю роль в этом сыграют постоянно ужесточающиеся экологические нормы. Скорее всего, спорткар оснастят гибридной установкой на базе новой рядной «шестерки», дебют которой ожидается на Mazda6 следующего поколения.
Упомянутые модели: Mazda RX-8, Mazda MX-5
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Новости по теме
ТОП-7 невероятных спорткаров, которые должны выйти в 2022 году
05.05.2021, 09:45
Посмотрите на странную Mazda с внедорожными колесами за 300 тысяч рублей
29.01.2021, 12:40
Mazda тестирует прототип RX-8, подогревая надежду на возвращение ротора
14.10.2019, 08:23
Видео: Синхронный дрифт КамАЗа и Mazda
15.11.2018, 17:04
Mazda обновила родстер MX-5
20.06.2018, 15:56
Новости по теме
ТОП-7 невероятных спорткаров, которые должны выйти в 2022 году
05.05.2021, 09:45
Посмотрите на странную Mazda с внедорожными колесами за 300 тысяч рублей
29.01.2021, 12:40
Mazda тестирует прототип RX-8, подогревая надежду на возвращение ротора
14.10.2019, 08:23
Видео: Синхронный дрифт КамАЗа и Mazda
15.11.2018, 17:04
Mazda обновила родстер MX-5
20.06.2018, 15:56
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Продажа Mazda RX-8
Купить Mazda RX-8 2004 в Москве
450 000 Р
Купить Mazda RX-8 2004 в МосквеОбъявления о продаже Mazda RX-8
450 000 Р
Транспортный налог
Рейтинги машин