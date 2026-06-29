Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июня 2026, 18:17

Mazda готовит новое поколение MX-5 с бензиновым мотором: детали и сроки

Mazda готовит новое поколение MX-5 с бензиновым мотором: детали и сроки

Почему эксперты считают, что MX-5 сохранит бензиновый двигатель и что это значит для рынка

Mazda готовит новое поколение MX-5 с бензиновым мотором: детали и сроки

Mazda официально подтвердила разработку пятого поколения родстера MX-5 с классическим бензиновым двигателем. Ожидание новинки связано с изменениями в отрасли и ужесточением экологических стандартов, что делает проект особенно актуальным для автолюбителей.

Mazda официально подтвердила разработку пятого поколения родстера MX-5 с классическим бензиновым двигателем. Ожидание новинки связано с изменениями в отрасли и ужесточением экологических стандартов, что делает проект особенно актуальным для автолюбителей.

Новость о том, что Mazda сохранит бензиновый двигатель в новом поколении MX-5, вызвала живой интерес как у поклонников марки, так и у отраслевых экспертов. На фоне тотального перехода автопроизводителей на электрификацию решение японского бренда выглядит как попытка сохранить традиции и уникальность модели, несмотря на ужесточение экологических норм.

Генеральный директор Mazda в Австралии Бинди подтвердил, что пятое поколение родстера появится не раньше 2028 года. При этом он не исключил, что эта версия может стать последней с классическим бензиновым мотором. Директор по дизайну Mazda Europe Джо Стай уточнил, что разработка займёт ещё несколько лет, а выпуск модели, вероятно, продолжится до начала 2030-х годов.

Ключевая техническая деталь будущей новинки — 2,5‑литровый атмосферный двигатель с турбонаддувом Skyactiv-Z. Он будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Mazda намерена удержать снаряжённую массу автомобиля в пределах 1000 кг, хотя с каждым годом сделать это всё сложнее из‑за ужесточения требований к безопасности. Вопрос о возможной электрификации (включая мягкие гибриды) пока остаётся открытым.

На европейском рынке будущее MX-5 выглядит неопределённым. Согласно директивам Евросоюза, к 2035 году автопроизводители обязаны сократить выбросы CO₂ на 90% по сравнению с 2021 годом. У Mazda пока недостаточно электромобилей, чтобы компенсировать выбросы бензиновых моделей, что ставит под вопрос присутствие MX-5 в Европе.

Для российского рынка судьба модели тоже важна: несмотря на глобальные тренды, спрос на лёгкие компактные спорткары с классическим приводом здесь сохраняется. MX-5 остаётся одним из лучших родстеров, сочетая доступность, надёжность и настоящее удовольствие от вождения. Если Mazda удастся сохранить прежнюю динамику и управляемость, новая версия может стать последним представителем своего класса с бензиновым двигателем. В условиях, когда конкуренты уже перешли на гибриды или электромобили, это решение выглядит как вызов времени и попытка сберечь дух классического спорта.

Интересно, что на фоне всех этих изменений Mazda продолжает пользоваться стабильным спросом. Например, в Японии продажи нового CX-5 в пять раз превысили ожидания, и большинство покупателей выбирают топовые комплектации, даже несмотря на отсутствие гибридных версий. Подробнее об этом — в отдельном материале о рекордных заказах на Mazda CX-5

Упомянутые модели: Mazda MX-5
Упомянутые марки: Mazda
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