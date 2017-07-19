19 июля 2017, 12:45
Mazda готовит роторный спорткар RX-9 для выставки в Токио
Японский автопроизводитель долго думал над целесообразностью выпуска автомобиля со знаменитым двигателем Ванкеля. Инженеров останавливал высокий расход топлива и значительный вред окружающей среде, наносимый роторным двигателем. Судя по всему, компании удалось решить эти проблемы и руководство заявило о подготовке нового роторного спорткара.
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По предварительным оценкам, RX-9 станет самым дорогим автомобилем, выпущенным брендом Mazda. Сейчас сложно назвать точную стоимость модели, но цена будет варьироваться в пределах 70-90 тысяч долларов.
Перед общественностью новинка предстанет не раньше октября следующего года. Компания готовится к дебюту на международной автомобильной выставке в Токио. После этого усилия производителя сосредоточатся на серийном выпуске модели, который запланирован к 2019 году.
Сейчас самым быстрым спорткаром Mazda является модель RX-8.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda RX-8 High Power
|Год выпуска, с
|2009
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Купе
|Количество дверей/мест
|4/4
|Тип двигателя
|Двухсекционный роторно-поршневой двигатель Ванкеля
|Мощность, л.с./ об/мин
|231/8200
|Объем двигателя
|2616
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|На задние колеса
|Городской цикл
|15,7
|Загородный цикл
|9,1
|Смешанный цикл
|11,5
|Топливо
|Бензин А-98
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| можно заменить двигатель на отечественный С Toyota Supra двигатель подходит ) ) )
Ремонтировать лучше не у офицалов - они мало что умеют. В питере - фастротор в мск - к цезарю...
Сразу скажу что было и то и то 2.3 Sport ниедет, а жрет тоже неплохо. Если не напрягает "незапланированный" ремонт ротора и расход под 20литров бери рыксу.
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