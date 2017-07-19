19 июля 2017, 12:45

Mazda готовит роторный спорткар RX-9 для выставки в Токио

Японский автопроизводитель долго думал над целесообразностью выпуска автомобиля со знаменитым двигателем Ванкеля. Инженеров останавливал высокий расход топлива и значительный вред окружающей среде, наносимый роторным двигателем. Судя по всему, компании удалось решить эти проблемы и руководство заявило о подготовке нового роторного спорткара.
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Инженеры Mazda перекомпоновали мотор, усовершенствовали его выпускной коллектор и модернизировали систему турбонаддува. Это позволило обойти трудности, сопряженные с использованием двигателя Ванкеля. В итоге «заряженный» автомобиль будет обладать мощностью не менее 400 «лошадей», а вес его не превысит 1300 кг.

По предварительным оценкам, RX-9 станет самым дорогим автомобилем, выпущенным брендом Mazda. Сейчас сложно назвать точную стоимость модели, но цена будет варьироваться в пределах 70-90 тысяч долларов.

Перед общественностью новинка предстанет не раньше октября следующего года. Компания готовится к дебюту на международной автомобильной выставке в Токио. После этого усилия производителя сосредоточатся на серийном выпуске модели, который запланирован к 2019 году.

Сейчас самым быстрым спорткаром Mazda является модель RX-8.

Комплектации и технические характеристики

Mazda RX-8 High Power
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2014
КузовКупе
Количество дверей/мест4/4
Тип двигателяДвухсекционный роторно-поршневой двигатель Ванкеля
Мощность, л.с./ об/мин231/8200
Объем двигателя2616
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
ПриводНа задние колеса
Городской цикл15,7
Загородный цикл9,1
Смешанный цикл11,5
ТопливоБензин А-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мазда РХ 8, рх8

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda RX-8
| можно заменить двигатель на отечественный С Toyota Supra двигатель подходит ) ) )
Камилла
Где ремонтировать Mazda RX-8?
Ремонтировать лучше не у офицалов - они мало что умеют. В питере - фастротор в мск - к цезарю...
Sam
Mazda RX-8
Сразу скажу что было и то и то 2.3 Sport ниедет, а жрет тоже неплохо. Если не напрягает "незапланированный" ремонт ротора и расход под 20литров бери рыксу.
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Mazda готовит роторный спорткар RX-9 для выставки в Токио
{{material_118933}}Инженеры Mazda перекомпоновали мотор, усовершенствовали его выпускной коллектор и модернизировали систему турбонаддува. Это позволило обойти трудности, сопряженные с использованием двигателя Ванкеля. В итоге «заряженный» автомобиль будет обладать мощностью не менее 400 «лошадей», а вес его не превысит 1300 кг.По предварительным оценкам, RX-9 станет самым дорогим автомобилем, выпущенным брендом Mazda. Сейчас сложно назвать точную стоимость модели, но цена будет варьироваться в пределах 70-90 тысяч долларов.Перед общественностью новинка предстанет не раньше октября следующего года. Компания готовится к дебюту на международной автомобильной выставке в Токио. После этого усилия производителя сосредоточатся на серийном выпуске модели, который запланирован к 2019 году.Сейчас самым быстрым спорткаром Mazda является модель RX-8.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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