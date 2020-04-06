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6 апреля 2020, 13:19

Mazda хочет «кормить» автомобили водорослями

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Фото: РИА "Новости"
Компания Mazda ищет альтернативные источники энергии, которые наносили бы меньший ущерб экологии, чем бензин или дизель. Одним из вариантов решения может стать биотопливо, изготовленное из искусственно выращиваемых водорослей.
Mazda хочет кормить автомобили водорослями

Фото: misis.ru

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По мнению руководства компании, полностью отказаться от традиционных двигателей внутреннего сгорания вряд ли удастся раньше 2030 года. Но это не значит, что не надо искать более экологически чистую альтернативу традиционным углеводородам. Специалисты Университета Хиросимы и Токийского технологического института изучают возможность использовать водоросли как основу для нового биотоплива. В Mazda уже заинтересовались идеей и готовы выделить финансирование. 

Водоросли могут стать новым источником энергии. Они нейтральны с экологической точки зрения. При сгорании в атмосферу попадает только углекислый газ, который водоросли успели «впитать» до переработки. Сами водоросли неприхотливы. Они не требуют особых условий и пресной воды. Синтезированное из них топливо нетоксично и в случае утечки или разлива не нанесет особого ущерба окружающей среде.

Ученым предстоит создать максимально недорогую технологию по выращиванию и переработке водорослей в биотопливо. В случае успеха, автомобили с ДВС смогли бы и дальше оставаться на конвейере Mazda.

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Mazda хочет «кормить» автомобили водорослями
{{material_129606}}По мнению руководства компании, полностью отказаться от традиционных двигателей внутреннего сгорания вряд ли удастся раньше 2030 года. Но это не значит, что не надо искать более экологически чистую альтернативу традиционным углеводородам. Специалисты Университета Хиросимы и Токийского технологического института изучают возможность использовать водоросли как основу для нового биотоплива. В Mazda уже заинтересовались идеей и готовы выделить финансирование. Водоросли могут стать новым источником энергии. Они нейтральны с экологической точки зрения. При сгорании в атмосферу попадает только углекислый газ, который водоросли успели «впитать» до переработки. Сами водоросли неприхотливы. Они не требуют особых условий и пресной воды. Синтезированное из них топливо нетоксично и в случае утечки или разлива не нанесет особого ущерба окружающей среде.Ученым предстоит создать максимально недорогую технологию по выращиванию и переработке водорослей в биотопливо. В случае успеха, автомобили с ДВС смогли бы и дальше оставаться на конвейере Mazda.
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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