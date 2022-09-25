Mazda хочет свернуть производство в России вслед за Toyota

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Японское агентство Bloomberg и японское Nikkei практически одновременно со ссылкой на свои источники сообщили о планах Mazda свернуть в России производство автомобилей. Соответствующие переговоры уже ведутся со всеми заинтересованными сторонами. Но окончательное решение о судьбе предприятия и сотрудников пока не принято.

Напомним, в апреле 2012 года Mazda и «Соллерс» подписали соглашение о создании совместного предприятия на паритетных началах. А уже в октябре того же года с конвейера сошли первые автомобили. До марта 2022-го здесь выпускали кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9, а также седаны Mazda 6. В 2018 году по соседству построили моторный завод, часть продукции которого отправлялась на экспорт. По итогам 2021 года с конвейера предприятия сошло порядка 30 тысяч автомобилей. Однако уже в марте Mazda приостановила поставки комплектующих и приостановило сборку.

Фото: Mazda

Как рассказал в интервью BFM.ru автоэксперт Вячеслав Субботин, закрытие завода в России никак особенно не скажется на рядовых автовладельцах. Компания сохранит свои гарантийные обязательства. Что касается поставок запчастей, то их поставляют и китайцы, и турки. А на заводе во Владивостоке на смену Mazda может прийти любая компания, быстро наладив производство из готовых машинокомплектов.

Упомянутые модели: Mazda 6 (от 1 224 000 Р ) , Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р ) , Mazda CX-9 (от 2 795 000 Р )

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