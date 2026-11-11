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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

11 ноября 2026, 22:20

Ввоз Mazda из Японии в 2026 году: какие модели попадают под льготный утильсбор

Ввоз Mazda из Японии в 2026 году: какие модели попадают под льготный утильсбор

Почему Mazda до 160 л.с. выгодно везти из Японии в 2026 году, а версии 2.5 л теряют смысл из-за утильсбора

Ввоз Mazda из Японии в 2026 году: какие модели попадают под льготный утильсбор

В 2026 году ввоз Mazda из Японии остается выгодным только для версий мощностью до 160 л.с. — на них сохраняется льготный утильсбор, тогда как более мощные модификации теряют экономический смысл. Разбираем, какие модели стоит рассматривать, сколько ждать поставку и на что смотреть в аукционном листе.

В 2026 году ввоз Mazda из Японии остается выгодным только для версий мощностью до 160 л.с. — на них сохраняется льготный утильсбор, тогда как более мощные модификации теряют экономический смысл. Разбираем, какие модели стоит рассматривать, сколько ждать поставку и на что смотреть в аукционном листе.

Ввоз автомобилей из Японии в Россию в 2026 году остается одним из немногих по-настоящему рабочих каналов параллельного импорта, и Mazda занимает в нем особое место. После ухода официальных дилеров японских брендов с российского рынка спрос на машины с правым рулём не упал, а переориентировался на аукционные площадки, где можно купить автомобиль с прозрачной историей и реальным пробегом.

При этом законодательство о утилизационном сборе фактически разделило весь импорт на две неравные категории: машины до 160 лошадиных сил, для которых сохраняется льготная ставка при личном ввозе, и все остальное, что облагается по рыночным тарифам. Именно в эту первую категорию и попадают самые ходовые версии Mazda 3 и CX-5, что делает бренд одним из самых рациональных выборов для частного покупателя. На фоне этого и стоит рассматривать вопрос, стоит ли везти Mazda из Японии: при соблюдении условия по мощности ответ в большинстве случаев положительный, но с оговорками по срокам, рулю и проверке истории, о которых речь пойдет ниже.

Ввоз Mazda из Японии в 2026 году имеет смысл только при одном жнстком условии: вы выбираете модель с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Вся экономика этой сделки держится на льготном утилизационном сборе, который для физических лиц при личном ввозе составляет символические 3 400–5 200 рублей. Как только мощность превышает 160 л.с., льгота исчезает, и сбор мгновенно вырастает до сотен тысяч рублей, полностью убивая выгоду.

Если вы попадаете в этот диапазон, главный плюс — цена. На японских аукционах Mazda стоит примерно на 20–30% дешевле сопоставимых по возрасту и пробегу Toyota или Honda, потому что бренд менее раскручен, но технически машины наднжные, особенно с моторами Skyactiv. Именно поэтому в 2026 году россияне стали покупать Mazda в разы активнее: за первое полугодие продажи выросли в 8,6 раза, и почти весь этот рост обеспечил кроссовер CX-5 с двигателем до 160 л.с., который идеально вписывается в льготный утильсбор.

Однако есть несколько неприятных моментов, которые нужно принять заранее. Во-первых, это долго: от выигрыша лота на аукционе до получения ключей проходит в среднем полтора-два месяца, включая морскую доставку и таможенное оформление. Во-вторых, это правый руль, что для жителей центральной России и регионов до Урала остантся серьнзным стоп-фактором. В-третьих, нужно очень внимательно смотреть аукционный лист: для Mazda критически важно проверить сервисную историю, потому что моторы Skyactiv чувствительны к своевременной замене масла, а подозрительно большой пробег за короткий срок (например, 120 тысяч за три года) может означать, что машина работала в такси.

По деньгам ориентироваться стоит на сумму под ключ в районе 1,5–2,2 миллиона рублей для популярных моделей вроде Mazda 3 или CX-5. Если вам нужна именно такая машина, и вы готовы подождать два месяца, это один из самых рациональных способов купить надёжный японский автомобиль в 2026 году. Если же вы хотите машину «здесь и сейчас» или присматриваетесь к мощной версии с мотором 2.5, ввоз из Японии теряет смысл: либо ждать, либо платить утильсбор по полной.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
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