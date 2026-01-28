Не прошли мимо подорожания: почему Mazda MX-5 теперь стоит дороже 30 тысяч долларов и что это значит для поклонников

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 07:09

Mazda MX-5 Miata ND: 11 лет на рынке и новый ценовой рубеж для родстера

Mazda MX-5 Miata ND отмечает 11-й год на рынке США, но теперь базовая цена впервые превышает 30 тысяч долларов. Чем вызван рост стоимости, какие версии исчезли и как это повлияет на интерес к культовому родстеру - разбираемся в деталях.

На показе в 2015 году Mazda MX-5 Miata ND стала настоящей иконой среди заднеприводных родстеров. За эти годы модель практически не меняла свой характер, оставаясь верной философией «драйв ради удовольствия». Однако в 2026 году внесено ряд важных перемен для американских поклонников: теперь базовая версия Miata стоит более 30 тысяч долларов, а лимитированные серии уходят в прошлое.

Выпуск юбилейной 35th Anniversary Edition, ограниченным тиражом всего 350 экземпляров для США, завершен. Эта версия стала своеобразным прощанием с эпохой доступных спецсерий, которые всегда пользовались спросом у коллекционеров и энтузиастов. Теперь же Mazda предлагает стандартные комплектации, а эксклюзивные варианты становятся редкостью.

Главная новость - рост минимальных цен. Если еще недавно Miata была одним из наиболее доступных спорткаров на рынке, то теперь даже базовая комплектация обойдется дороже, ее стоимость заявлена от 30 тысяч долларов. Это важное изменение для многих покупателей, ведь раньше именно доступность была одним из главных козырей моделей. Теперь же Miata встает в один ряд с более дорогими конкурентами, что может изменить структуру мышления.

Причины подорожания кроются не только в измерении курса валюты. Производитель обновил оснащение, добавил современные опции безопасности и удаленные системы, что неизбежно сказалось на себестоимости. Кроме того, экологические нормы и стандарты безопасности требуют, чтобы автокомпании пересматривали ценовую политику. В результате даже такие «честные» автомобили, как Miata, становятся менее доступными.

Интересно, что, несмотря на рост цен, Mazda не спешит менять дизайн или техническую начинку модели. Родстер по-прежнему использует атмосферный мотор, механическую коробочную передачу и классическую заднеприводную архитектуру. Это редкость на современном рынке, где большинство производителей переходят на турбомоторы и автоматические коробки передач. Для поклонников «чистого» вождения это, безусловно, плюс, но для новых покупателей — повод задуматься.

Особое внимание касается ухода лимитированных серий. Ранее Mazda регулярно радовала поклонников эксклюзивными версиями, цветами, отделкой и дополнительными опциями. Теперь же компания сосредотачивается на стандартных комплектациях, что может снизить интерес коллекционеров и тех, кто ищет что-то особенное. Тем не менее, спрос на Miata остается стабильно высоким, и даже при новой цене модель вряд ли потеряет своих преданных поклонников.

В целом ситуация с MX-5 Miata ND отражает глобальные тенденции на автомобильном рынке. Рост цен, сокращение числа доступных моделей и ограничение лимитированных серий становятся нормой. Для Mazda это вынужденный шаг, продиктованный экономическими и технологическими реалиями. Покупателям же остается либо смириться с новыми предложениями, либо искать альтернативы среди подержанных автомобилей или менее известных брендов.

Упомянутые модели: Mazda MX-5
Упомянутые марки: Mazda
