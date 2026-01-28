Не прошли мимо подорожания: почему Mazda MX-5 теперь стоит дороже 30 тысяч долларов и что это значит для поклонников

28 января 2026, 07:09
Mazda MX-5 Miata ND: 11 лет на рынке и новый ценовой рубеж для родстера
Mazda MX-5 Miata ND: 11 лет на рынке и новый ценовой рубеж для родстера
Mazda MX-5 Miata ND отмечает 11-й год на рынке США, но теперь базовая цена впервые превышает 30 тысяч долларов. Чем вызван рост стоимости, какие версии исчезли и как это повлияет на интерес к культовому родстеру - разбираемся в деталях.
На показе в 2015 году Mazda MX-5 Miata ND стала настоящей иконой среди заднеприводных родстеров. За эти годы модель практически не меняла свой характер, оставаясь верной философией «драйв ради удовольствия». Однако в 2026 году внесено ряд важных перемен для американских поклонников: теперь базовая версия Miata стоит более 30 тысяч долларов, а лимитированные серии уходят в прошлое.
Выпуск юбилейной 35th Anniversary Edition, ограниченным тиражом всего 350 экземпляров для США, завершен. Эта версия стала своеобразным прощанием с эпохой доступных спецсерий, которые всегда пользовались спросом у коллекционеров и энтузиастов. Теперь же Mazda предлагает стандартные комплектации, а эксклюзивные варианты становятся редкостью.
Главная новость - рост минимальных цен. Если еще недавно Miata была одним из наиболее доступных спорткаров на рынке, то теперь даже базовая комплектация обойдется дороже, ее стоимость заявлена от 30 тысяч долларов. Это важное изменение для многих покупателей, ведь раньше именно доступность была одним из главных козырей моделей. Теперь же Miata встает в один ряд с более дорогими конкурентами, что может изменить структуру мышления.
Причины подорожания кроются не только в измерении курса валюты. Производитель обновил оснащение, добавил современные опции безопасности и удаленные системы, что неизбежно сказалось на себестоимости. Кроме того, экологические нормы и стандарты безопасности требуют, чтобы автокомпании пересматривали ценовую политику. В результате даже такие «честные» автомобили, как Miata, становятся менее доступными.
Интересно, что, несмотря на рост цен, Mazda не спешит менять дизайн или техническую начинку модели. Родстер по-прежнему использует атмосферный мотор, механическую коробочную передачу и классическую заднеприводную архитектуру. Это редкость на современном рынке, где большинство производителей переходят на турбомоторы и автоматические коробки передач. Для поклонников «чистого» вождения это, безусловно, плюс, но для новых покупателей — повод задуматься.
Особое внимание касается ухода лимитированных серий. Ранее Mazda регулярно радовала поклонников эксклюзивными версиями, цветами, отделкой и дополнительными опциями. Теперь же компания сосредотачивается на стандартных комплектациях, что может снизить интерес коллекционеров и тех, кто ищет что-то особенное. Тем не менее, спрос на Miata остается стабильно высоким, и даже при новой цене модель вряд ли потеряет своих преданных поклонников.
В целом ситуация с MX-5 Miata ND отражает глобальные тенденции на автомобильном рынке. Рост цен, сокращение числа доступных моделей и ограничение лимитированных серий становятся нормой. Для Mazda это вынужденный шаг, продиктованный экономическими и технологическими реалиями. Покупателям же остается либо смириться с новыми предложениями, либо искать альтернативы среди подержанных автомобилей или менее известных брендов.
Похожие материалы Мазда
-
09.01.2026, 17:01
Владелец Mazda MX-5 Miata 2024 проехал 4700 км и не согласен с потерей стоимости
Mazda MX-5 Miata нового поколения - не просто спорткар, а культовый выбор для ценителей драйва. Владелец проехал почти 3 тысячи миль и не готов мириться с обесцениванием машины. Какой секрет скрывает этот японский родстер? Узнайте, почему он не спешит дешеветь.Читать далее
-
26.11.2025, 20:17
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.Читать далее
-
19.08.2025, 08:53
Механика не сдается: самые мощные спорткары 2025 года с "ручкой"
В 2025 году, несмотря на повальное увлечение электромобилями и «автоматами», несколько культовых спорткаров по-прежнему доступны с механической коробкой передач. Рассказываем, какие модели сохранили драйверский характер и почему это важно для настоящих ценителей.Читать далее
-
28.12.2024, 16:17
Mazda отмечает 35-летие MX-5 Miata красивой спецверсией
В этом году родстеру Mazda MX-5 Miata исполняется 35 лет. С 1989 года модель успела сменить четыре поколения, а по всему миру было продано более 1,2 млн автомобилей. По случаю юбилея Mazda решила выпустить очень красивую спецверсию.Читать далее
-
02.09.2024, 07:44
Эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов
Эксперты американского издания Consumer Reports проанализировали актуальные предложения на рынке и назвали 10 самых надежных подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов, что эквивалентно 1,8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
25.10.2023, 11:39
Будущее Mazda «создано любовью к автомобилям»: новое купе это подтверждает
Компания Mazda привезла на автосалон Japan Mobility Show, проходящий в эти дни в Токио, невероятно красивый и сексуальный концепт Mazda Iconic SP с роторным двигателем и выдвижными фарами.Читать далее
-
03.03.2023, 12:36
Молодые автолюбители спасают «механику» от вымирания
На протяжении последних десятилетий спрос на машины с автоматической коробкой неуклонно рос, но в последнее время наметилась обратная тенденция. Покупатели начали целенаправленно выискивать автомобили с «механикой» и вовсе не для того, чтобы сэкономить.Читать далее
-
14.12.2022, 00:20
В США построят спорткар по проекту российского дизайнера
Американское тюнинг-ателье Xenex Motorsport анонсировало новый проект – эксклюзивный спорткар MX Speedster, базирующийся на шасси родстера Mazda MX-5 первого поколения. Дизайн нового кузова разрабатывал российский специалист.Читать далее
-
05.09.2022, 17:25
Британцы выбрали самые надежные автомобили: в первой пятерке ни одного европейского бренда
Результатами очередного исследования надежности автомобилей поделилось британское агентство Warrantywise. Каждый год эксперты анализируют количество обращений в сервис для машин в возрасте от 3 до 10 лет.Читать далее
-
02.02.2022, 20:38
Названы самые надежные автомобили 2022 модельного года: их можно смело покупать
Поскольку надежность автомобиля остается одним из главных параметров выбора, именно ее и исследовала американская организация Consumer Reports с помощью собственных тестов и опросов среди покупателей. Представляем вам некоторых лидеров списка – самые надежные машины 2022 модельного года.Читать далее
Похожие материалы Мазда
-
09.01.2026, 17:01
Владелец Mazda MX-5 Miata 2024 проехал 4700 км и не согласен с потерей стоимости
Mazda MX-5 Miata нового поколения - не просто спорткар, а культовый выбор для ценителей драйва. Владелец проехал почти 3 тысячи миль и не готов мириться с обесцениванием машины. Какой секрет скрывает этот японский родстер? Узнайте, почему он не спешит дешеветь.Читать далее
-
26.11.2025, 20:17
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.Читать далее
-
19.08.2025, 08:53
Механика не сдается: самые мощные спорткары 2025 года с "ручкой"
В 2025 году, несмотря на повальное увлечение электромобилями и «автоматами», несколько культовых спорткаров по-прежнему доступны с механической коробкой передач. Рассказываем, какие модели сохранили драйверский характер и почему это важно для настоящих ценителей.Читать далее
-
28.12.2024, 16:17
Mazda отмечает 35-летие MX-5 Miata красивой спецверсией
В этом году родстеру Mazda MX-5 Miata исполняется 35 лет. С 1989 года модель успела сменить четыре поколения, а по всему миру было продано более 1,2 млн автомобилей. По случаю юбилея Mazda решила выпустить очень красивую спецверсию.Читать далее
-
02.09.2024, 07:44
Эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов
Эксперты американского издания Consumer Reports проанализировали актуальные предложения на рынке и назвали 10 самых надежных подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов, что эквивалентно 1,8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
25.10.2023, 11:39
Будущее Mazda «создано любовью к автомобилям»: новое купе это подтверждает
Компания Mazda привезла на автосалон Japan Mobility Show, проходящий в эти дни в Токио, невероятно красивый и сексуальный концепт Mazda Iconic SP с роторным двигателем и выдвижными фарами.Читать далее
-
03.03.2023, 12:36
Молодые автолюбители спасают «механику» от вымирания
На протяжении последних десятилетий спрос на машины с автоматической коробкой неуклонно рос, но в последнее время наметилась обратная тенденция. Покупатели начали целенаправленно выискивать автомобили с «механикой» и вовсе не для того, чтобы сэкономить.Читать далее
-
14.12.2022, 00:20
В США построят спорткар по проекту российского дизайнера
Американское тюнинг-ателье Xenex Motorsport анонсировало новый проект – эксклюзивный спорткар MX Speedster, базирующийся на шасси родстера Mazda MX-5 первого поколения. Дизайн нового кузова разрабатывал российский специалист.Читать далее
-
05.09.2022, 17:25
Британцы выбрали самые надежные автомобили: в первой пятерке ни одного европейского бренда
Результатами очередного исследования надежности автомобилей поделилось британское агентство Warrantywise. Каждый год эксперты анализируют количество обращений в сервис для машин в возрасте от 3 до 10 лет.Читать далее
-
02.02.2022, 20:38
Названы самые надежные автомобили 2022 модельного года: их можно смело покупать
Поскольку надежность автомобиля остается одним из главных параметров выбора, именно ее и исследовала американская организация Consumer Reports с помощью собственных тестов и опросов среди покупателей. Представляем вам некоторых лидеров списка – самые надежные машины 2022 модельного года.Читать далее