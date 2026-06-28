Багажник стал еще меньше: за что японская Mazda MX-5 заплатила новыми стандартами по шуму

Mazda MX-5 обновили: меньше шума, новый цвет и урезанный багажник

Mazda представила обновленную версию родстера MX-5 для Японии и Европы. Модель получила доработанную выхлопную систему, новые шины и уменьшенный багажник. Впервые появился яркий зеленый цвет и трековая версия Pure Sport. Почему эти перемены важны для автолюбителей - разбираемся в деталях.

Mazda представила обновленную версию родстера MX-5 для Японии и Европы. Модель получила доработанную выхлопную систему, новые шины и уменьшенный багажник. Впервые появился яркий зеленый цвет и трековая версия Pure Sport. Почему эти перемены важны для автолюбителей - разбираемся в деталях.

Обновление Mazda MX-5 - событие, которое напрямую затрагивает интересы российских автолюбителей, следящих за мировыми трендами и планирующих покупку или ввоз свежих моделей. Новые требования к шумности в Японии вынудили производителя пересмотреть конструкцию выхлопной системы, что привело к заметным переменам в привычном облике популярного родстера.

Как сообщает Autonews, японская версия Mazda MX-5 теперь оснащается модернизированной выхлопной системой и специальными малошумными шинами. Это связано с тем, что прежняя конфигурация не соответствовала новым стандартам по уровню шума. В результате инженерам пришлось не только изменить впуск и выпуск, но и добавить новые резонаторы. Именно из-за них часть объема багажника оказалась «съедена» - и без того небольшой отсек стал еще компактнее. Для тех, кто привык использовать MX-5 для коротких поездок с минимальным багажом, это может стать неприятным сюрпризом.

В Европе ситуация иная: здесь, напротив, в версии с матерчатой крышей басы от выхлопа теперь звучат громче, но достигается это не за счет механики, а с помощью искусственного усиления звука в салоне. Технических подробностей европейской модификации пока немного, однако известно, что механическая коробка передач стала отзывчивее, а переключения - приятнее. Все комплектации получили обновленную подвеску, адаптированную под новые шины, что должно положительно сказаться на управляемости.

Фото: Mazda

Особое внимание заслуживает новая модификация Pure Sport (PS), предназначенная для японского рынка. Ее отличают серая матерчатая крыша, черные и серебристые элементы в интерьере, а также 16-дюймовые черные диски. Внутри появились новые подголовники, рассчитанные на высоких водителей и соответствующие современным стандартам безопасности. Центральный экран диагональю 8,8 дюйма теперь поддерживает сенсорное управление при подключении смартфона через Apple CarPlay или Android Auto, что делает взаимодействие с мультимедийной системой более удобным.

В техническом плане Pure Sport оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 131 л.с., а более мощный 2,0-литровый двигатель для этой версии не предусмотрен. Подвеска доработана с помощью амортизаторов Bilstein, а тормозная система получила компоненты Brembo с серебристыми суппортами. Внешне MX-5 теперь доступен в новом ярком «цинково-зеленом» цвете, который сразу выделяет автомобиль на дороге.

Для российских поклонников Mazda важно, что обновленная MX-5 - это не новое поколение, а глубокий рестайлинг текущей версии ND, выпускающейся с 2015 года. Абсолютно новая модель ожидается не ранее 2029 года. Между тем, как подсчитали в компании, с 1989 года по всему миру было выпущено уже 1,26 миллиона экземпляров MX-5 разных поколений. Стоимость обновленной модели в Японии составляет от 18 300 до 25 200 долларов, а версия RF со складной крышей оценивается в 23 800-29 100 долларов.

Появление новых стандартов и вынужденные изменения в конструкции MX-5 - наглядный пример того, как законодательные требования могут влиять на привычные характеристики автомобилей. Это особенно актуально для тех, кто рассматривает покупку японских машин с правым рулем или следит за тенденциями на мировом рынке. Кстати, интерес к японским и китайским моделям в России только растет: недавно мы уже рассказывали, как выход китайских кей-каров на японский рынок может изменить баланс сил среди автопроизводителей.

В целом, обновление Mazda MX-5 - это не просто косметические перемены, а вынужденная адаптация к новым реалиям. Для российских автолюбителей это сигнал: даже культовые модели не застрахованы от изменений, продиктованных внешними обстоятельствами. Следить за такими новостями важно, чтобы понимать, как меняется рынок и какие нюансы стоит учитывать при выборе автомобиля для себя.