Багажник стал еще меньше: за что японская Mazda MX-5 заплатила новыми стандартами по шуму

28 июня 2026, 16:13
Mazda MX-5 обновили: меньше шума, новый цвет и урезанный багажник
Mazda MX-5 обновили: меньше шума, новый цвет и урезанный багажник
Mazda представила обновленную версию родстера MX-5 для Японии и Европы. Модель получила доработанную выхлопную систему, новые шины и уменьшенный багажник. Впервые появился яркий зеленый цвет и трековая версия Pure Sport. Почему эти перемены важны для автолюбителей - разбираемся в деталях.
Обновление Mazda MX-5 - событие, которое напрямую затрагивает интересы российских автолюбителей, следящих за мировыми трендами и планирующих покупку или ввоз свежих моделей. Новые требования к шумности в Японии вынудили производителя пересмотреть конструкцию выхлопной системы, что привело к заметным переменам в привычном облике популярного родстера.
Как сообщает Autonews, японская версия Mazda MX-5 теперь оснащается модернизированной выхлопной системой и специальными малошумными шинами. Это связано с тем, что прежняя конфигурация не соответствовала новым стандартам по уровню шума. В результате инженерам пришлось не только изменить впуск и выпуск, но и добавить новые резонаторы. Именно из-за них часть объема багажника оказалась «съедена» - и без того небольшой отсек стал еще компактнее. Для тех, кто привык использовать MX-5 для коротких поездок с минимальным багажом, это может стать неприятным сюрпризом.
В Европе ситуация иная: здесь, напротив, в версии с матерчатой крышей басы от выхлопа теперь звучат громче, но достигается это не за счет механики, а с помощью искусственного усиления звука в салоне. Технических подробностей европейской модификации пока немного, однако известно, что механическая коробка передач стала отзывчивее, а переключения - приятнее. Все комплектации получили обновленную подвеску, адаптированную под новые шины, что должно положительно сказаться на управляемости.
Особое внимание заслуживает новая модификация Pure Sport (PS), предназначенная для японского рынка. Ее отличают серая матерчатая крыша, черные и серебристые элементы в интерьере, а также 16-дюймовые черные диски. Внутри появились новые подголовники, рассчитанные на высоких водителей и соответствующие современным стандартам безопасности. Центральный экран диагональю 8,8 дюйма теперь поддерживает сенсорное управление при подключении смартфона через Apple CarPlay или Android Auto, что делает взаимодействие с мультимедийной системой более удобным.
В техническом плане Pure Sport оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 131 л.с., а более мощный 2,0-литровый двигатель для этой версии не предусмотрен. Подвеска доработана с помощью амортизаторов Bilstein, а тормозная система получила компоненты Brembo с серебристыми суппортами. Внешне MX-5 теперь доступен в новом ярком «цинково-зеленом» цвете, который сразу выделяет автомобиль на дороге.
Для российских поклонников Mazda важно, что обновленная MX-5 - это не новое поколение, а глубокий рестайлинг текущей версии ND, выпускающейся с 2015 года. Абсолютно новая модель ожидается не ранее 2029 года. Между тем, как подсчитали в компании, с 1989 года по всему миру было выпущено уже 1,26 миллиона экземпляров MX-5 разных поколений. Стоимость обновленной модели в Японии составляет от 18 300 до 25 200 долларов, а версия RF со складной крышей оценивается в 23 800-29 100 долларов.
Появление новых стандартов и вынужденные изменения в конструкции MX-5 - наглядный пример того, как законодательные требования могут влиять на привычные характеристики автомобилей. Это особенно актуально для тех, кто рассматривает покупку японских машин с правым рулем или следит за тенденциями на мировом рынке. Кстати, интерес к японским и китайским моделям в России только растет: недавно мы уже рассказывали, как выход китайских кей-каров на японский рынок может изменить баланс сил среди автопроизводителей.
В целом, обновление Mazda MX-5 - это не просто косметические перемены, а вынужденная адаптация к новым реалиям. Для российских автолюбителей это сигнал: даже культовые модели не застрахованы от изменений, продиктованных внешними обстоятельствами. Следить за такими новостями важно, чтобы понимать, как меняется рынок и какие нюансы стоит учитывать при выборе автомобиля для себя.
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