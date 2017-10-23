23 октября 2017, 08:58

Mazda начала строительство двигательного завода в России

Во Владивостоке началось строительство завода по производству двигателей Mazda. Японская компания реализует проект совместно со своим партнером «Соллерсом». В настоящий момент проходит устройство фундамента здания.
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Также ведется активная подготовка по направлению на обучение значительной части персонала «Mazda-Соллерс» в Японию. Организованы переговоры с поставщиками оборудования для будущего завода двигателей.

Проект завода оценивается в 3 млрд рублей. Ожидается, что во Владивостоке будут выпускать бензиновые двигатели семейства SkyActive-G. По предварительным данным, мощность предприятия составит 50 000 агрегатов в год.
Плюсы и минусы
Двигатели местного производства снизят итоговую стоимость авто.Качество моторов может не соответствовать японскому.
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Mazda начала строительство двигательного завода в России
Также ведется активная подготовка по направлению на обучение значительной части персонала «Mazda-Соллерс» в Японию. Организованы переговоры с поставщиками оборудования для будущего завода двигателей.Проект завода оценивается в 3 млрд рублей. Ожидается, что во Владивостоке будут выпускать бензиновые двигатели семейства SkyActive-G. По предварительным данным, мощность предприятия составит 50 000 агрегатов в год.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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