Mazda начала строительство двигательного завода в России
Во Владивостоке началось строительство завода по производству двигателей Mazda. Японская компания реализует проект совместно со своим партнером «Соллерсом». В настоящий момент проходит устройство фундамента здания.
Также ведется активная подготовка по направлению на обучение значительной части персонала «Mazda-Соллерс» в Японию. Организованы переговоры с поставщиками оборудования для будущего завода двигателей.
Проект завода оценивается в 3 млрд рублей. Ожидается, что во Владивостоке будут выпускать бензиновые двигатели семейства SkyActive-G. По предварительным данным, мощность предприятия составит 50 000 агрегатов в год.
Проект завода оценивается в 3 млрд рублей. Ожидается, что во Владивостоке будут выпускать бензиновые двигатели семейства SkyActive-G. По предварительным данным, мощность предприятия составит 50 000 агрегатов в год.
Плюсы и минусы
|Двигатели местного производства снизят итоговую стоимость авто.
|Качество моторов может не соответствовать японскому.
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Отзывы по теме
| Кому: алик Много в чем может быть. На сервис надо.
Как машина ведет себя на крутых поворотах кто знает?
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
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