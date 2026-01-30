Почему Mazda CX-5 с 155-сильным мотором стала хитом и как льготный утилизационный сбор изменил расстановку сил на рынке

30 января 2026, 10:27
Mazda неожиданно ворвалась в число лидеров продаж на российском рынке
Вышло исследование: японская Mazda впервые за долгое время оказалась в числе самых продаваемых марок в России. Эксперты объяснили, почему именно сейчас спрос на CX-5 резко вырос, и какие нюансы с утилизационным сбором сыграли ключевую роль. Что грозит конкурентам и почему ситуация может измениться в любой момент - разбираемся в деталях.
Японский бренд Mazda, который долгое время оставался в тени на российском рынке, внезапно оказался в центре внимания. По итогам третьей недели 2026 года марка заняла девятое место по объему продаж новых автомобилей, реализовав 538 машин, а уже через неделю поднялась на шестую строчку с результатом 541 проданный автомобиль. Как сообщает Автостат, Mazda уступила лишь Toyota, которая также официально не представлена в России, но продолжает пользоваться спросом благодаря параллельному импорту.
Эксперты отмечают, что столь резкий рост интереса к Mazda связан не только с привлекательностью самой марки, но и с особенностями российского законодательства. В частности, наибольший спрос пришелся на кроссовер CX-5 с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 155 л.с. Именно эта модификация попадает под льготные условия утилизационного сбора, что существенно снижает стоимость автомобиля для конечного покупателя.
По словам Александра Ковалева, основателя внешней пресс-службы «Механика», компании, занимающиеся параллельным импортом, активно рекомендуют клиентам выбирать автомобили с мощностью двигателя до 160 л.с. В этом сегменте Mazda CX-5 выделяется на фоне конкурентов: большинство других моделей, подходящих под льготный сбор, оснащены малолитражными турбомоторами, которые не всегда устраивают российских покупателей по надежности и ресурсу.
Сумма утилизационного сбора для нового CX-5 составляет всего 3 400 рублей, а для автомобилей старше трех лет - 5 200 рублей. Для сравнения, за Toyota RAV4 с более мощным двигателем придется заплатить дополнительно около 900 тысяч рублей при таможенном оформлении, поскольку эта модель не подпадает под льготные условия. Более того, китайская сборка CX-5, осуществляемая совместным предприятием Changan и Mazda, позволяет удерживать цену на 30% ниже, чем у бензинового RAV4.
Экономическая ситуация в стране также сыграла свою роль. В условиях нестабильного курса валют и роста цен на новые автомобили, покупатели все чаще обращают внимание на предложения, которые позволяют сэкономить без потери в качестве. Mazda CX-5, благодаря сочетанию доступной цены, надежного атмосферного двигателя и автоматической коробки передач, стала для многих оптимальным выбором.
Однако, несмотря на впечатляющие результаты, эксперты не спешат говорить о полноценной конкуренции Mazda с Toyota. У последней в России по-прежнему востребованы сразу несколько моделей, тогда как у Mazda спрос сосредоточен практически исключительно на CX-5. Тем не менее, если тенденция сохранится, Mazda может укрепить свои позиции на рынке и даже расширить модельный ряд за счет других популярных кроссоверов.
В целом, ситуация с Mazda CX-5 наглядно демонстрирует, как быстро могут меняться предпочтения российских автолюбителей под влиянием экономических факторов и изменений в законодательстве. Параллельный импорт, льготные условия утилизационного сбора и грамотная ценовая политика позволили бренду не только вернуться в ТОП-10, но и всерьез заявить о себе на фоне именитых конкурентов.
Похожие материалы Мазда, Тойота, Чинган
-
30.01.2026, 15:42
Сборка гибридных кроссоверов Deepal стартовала на калининградском «Автоторе»
Вышло исследование: на калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка новых гибридных кроссоверов Deepal, которые способны проехать свыше 1000 км без дозаправки. Мало кто знает, что в проекте участвует известный итальянский дизайнер, а в планах - расширение модельного ряда. Что это значит для российского авторынка и какие перспективы открываются - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 15:29
Массовые отзывы автомобилей: как и почему растет число сервисных кампаний
В 2025 году в Германии зафиксирован новый рекорд по числу отозванных автомобилей — более 4 миллионов машин. Какие детали чаще всего становятся причиной сервисных кампаний, почему это касается каждого и что делать, если ваш автомобиль попал в список — разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: тенденция сохраняется, а последствия могут быть неожиданными.Читать далее
-
30.01.2026, 15:15
Электромобили дешевеют: новые скидки и субсидии на рынке
В 2026 году рынок электромобилей в Европе переживает заметные перемены: государственная поддержка и щедрые скидки от производителей сделали новые электрокары доступнее, чем когда-либо. Dacia, Citroen и Ford удивили покупателей беспрецедентными акциями, а немецкие бренды пока не спешат снижать цены.Читать далее
-
30.01.2026, 14:53
Роспарт расширил линейку: новые тормозные колодки и датчики для популярных авто
Вышло исследование: российский производитель представил обновленный ассортимент тормозных колодок и датчиков износа для европейских, японских, китайских и корейских машин. Какие марки теперь под защитой, и что это меняет для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
30.01.2026, 14:38
Subaru Outback Wilderness: новая версия с адаптивной подвеской и турбомотором
Subaru представила новую версию Outback Wilderness - кроссовер с уникальными внедорожными возможностями, адаптивной подвеской и турбированным мотором. Какие фишки отличают новинку и почему она может изменить подход к семейным поездкам - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 14:26
Jaguar Land Rover обсуждает запуск производства Chery в Британии
В Великобритании обсуждается неожиданный шаг: автозаводы Jaguar Land Rover могут перейти к выпуску китайских моделей Chery. Вышло исследование: власти страны поддерживают этот проект, чтобы вернуть лидерство в автопроме. Какие выгоды и риски ждут участников сделки - мало кто знает детали, но ставки высоки. Почему именно сейчас британский рынок стал приоритетом для китайских брендов - объясняем в материале.Читать далее
-
30.01.2026, 14:12
ЧЗСА представил новый ведущий мост для малогабаритной техники: испытания уже стартовали
Чебоксарский завод силовых агрегатов выпустил ведущий мост для техники грузоподъемностью 3,5 тонны. Испытания агрегата начнутся на погрузчике, а после доработки он поступит в серию. Почему это событие может повлиять на рынок - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 13:53
Редкий Ford Mustang с 500 л.с. появился у дилера в России - цена выше 17 млн рублей
В России неожиданно появился новый Ford Mustang с мощностью 500 л.с. и ценником свыше 17 млн рублей. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж, и что стоит за столь высокой стоимостью - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота на рынке.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
30.01.2026, 12:59
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Прошла презентация Haval H7 2026 модельного года с заметно обновленным мотором и расширенными мультимедийными возможностями. Мало кто знает, что теперь в комплектацию войдет сервис VK Видео, а также новые разъемы для зарядки. Что еще изменилось и когда ждать старт продаж - рассказываем, почему эта новинка может изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
