Почему Mazda CX-5 с 155-сильным мотором стала хитом и как льготный утилизационный сбор изменил расстановку сил на рынке

Mazda неожиданно ворвалась в число лидеров продаж на российском рынке

Вышло исследование: японская Mazda впервые за долгое время оказалась в числе самых продаваемых марок в России. Эксперты объяснили, почему именно сейчас спрос на CX-5 резко вырос, и какие нюансы с утилизационным сбором сыграли ключевую роль. Что грозит конкурентам и почему ситуация может измениться в любой момент - разбираемся в деталях.

Японский бренд Mazda, который долгое время оставался в тени на российском рынке, внезапно оказался в центре внимания. По итогам третьей недели 2026 года марка заняла девятое место по объему продаж новых автомобилей, реализовав 538 машин, а уже через неделю поднялась на шестую строчку с результатом 541 проданный автомобиль. Как сообщает Автостат, Mazda уступила лишь Toyota, которая также официально не представлена в России, но продолжает пользоваться спросом благодаря параллельному импорту.

Эксперты отмечают, что столь резкий рост интереса к Mazda связан не только с привлекательностью самой марки, но и с особенностями российского законодательства. В частности, наибольший спрос пришелся на кроссовер CX-5 с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 155 л.с. Именно эта модификация попадает под льготные условия утилизационного сбора, что существенно снижает стоимость автомобиля для конечного покупателя.

По словам Александра Ковалева, основателя внешней пресс-службы «Механика», компании, занимающиеся параллельным импортом, активно рекомендуют клиентам выбирать автомобили с мощностью двигателя до 160 л.с. В этом сегменте Mazda CX-5 выделяется на фоне конкурентов: большинство других моделей, подходящих под льготный сбор, оснащены малолитражными турбомоторами, которые не всегда устраивают российских покупателей по надежности и ресурсу.

Сумма утилизационного сбора для нового CX-5 составляет всего 3 400 рублей, а для автомобилей старше трех лет - 5 200 рублей. Для сравнения, за Toyota RAV4 с более мощным двигателем придется заплатить дополнительно около 900 тысяч рублей при таможенном оформлении, поскольку эта модель не подпадает под льготные условия. Более того, китайская сборка CX-5, осуществляемая совместным предприятием Changan и Mazda, позволяет удерживать цену на 30% ниже, чем у бензинового RAV4.

Экономическая ситуация в стране также сыграла свою роль. В условиях нестабильного курса валют и роста цен на новые автомобили, покупатели все чаще обращают внимание на предложения, которые позволяют сэкономить без потери в качестве. Mazda CX-5, благодаря сочетанию доступной цены, надежного атмосферного двигателя и автоматической коробки передач, стала для многих оптимальным выбором.

Однако, несмотря на впечатляющие результаты, эксперты не спешат говорить о полноценной конкуренции Mazda с Toyota. У последней в России по-прежнему востребованы сразу несколько моделей, тогда как у Mazda спрос сосредоточен практически исключительно на CX-5. Тем не менее, если тенденция сохранится, Mazda может укрепить свои позиции на рынке и даже расширить модельный ряд за счет других популярных кроссоверов.

В целом, ситуация с Mazda CX-5 наглядно демонстрирует, как быстро могут меняться предпочтения российских автолюбителей под влиянием экономических факторов и изменений в законодательстве. Параллельный импорт, льготные условия утилизационного сбора и грамотная ценовая политика позволили бренду не только вернуться в ТОП-10, но и всерьез заявить о себе на фоне именитых конкурентов.