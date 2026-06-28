Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июня 2026, 09:50

Mazda обновила Flair Crossover для Японии: новые опции и цена менее $10 000

Mazda обновила Flair Crossover для Японии: новые опции и цена менее $10 000

Самый доступный Mazda теперь с улучшенной безопасностью и свежим дизайном - что изменилось и почему это важно

Mazda обновила Flair Crossover для Японии: новые опции и цена менее $10 000

Mazda представила обновленный Flair Crossover - компактный городской автомобиль для Японии, который теперь оснащен современными системами безопасности и получил свежие детали экстерьера. Модель остается самой доступной в линейке бренда и может заинтересовать тех, кто ищет экономичный транспорт для мегаполиса.

Mazda представила обновленный Flair Crossover - компактный городской автомобиль для Японии, который теперь оснащен современными системами безопасности и получил свежие детали экстерьера. Модель остается самой доступной в линейке бренда и может заинтересовать тех, кто ищет экономичный транспорт для мегаполиса.

Обновление Mazda Flair Crossover в очередной раз подчёркивает умение японских автопроизводителей адаптироваться к условиям плотной городской среды. Этот компактный автомобиль, предназначенный исключительно для внутреннего рынка Японии, получил свежие штрихи во внешности и расширенный набор электронных помощников, сохранив при этом свою главную черту — доступность.

Flair Crossover — это не самостоятельная разработка Mazda, а результат сотрудничества с Suzuki: по сути, речь идёт о слегка изменённой версии Suzuki Hustler. После недавнего рестайлинга Hustler аналогичные изменения появились и у Flair. Габариты остались прежними: длина составляет всего 3 395 мм, что делает машину короче даже культового родстера MX-5 Miata. Колёсная база равна 2 460 мм, и, несмотря на скромные размеры, в салоне помещаются четыре человека. Правда, комфортно будет скорее тем, кто привык к японским стандартам компактности.

Внешние перемены затронули в первую очередь переднюю часть. Для комплектаций XG, XS и XT увеличили решётку радиатора, изменили форму воздухозаборника и сделали эмблему Mazda крупнее. Варианты ZS и ZT сохранили более узкую решётку и неокрашенные пластиковые бамперы. В палитре появился новый оттенок Woodland Khaki Metallic, который визуально добавляет автомобилю «внедорожного» характера. Также теперь доступны двухцветные варианты окраски, а боковые зеркала получили электропривод складывания и светодиодные повторители поворота.

Внутри изменений немного: теперь в салоне есть USB-C разъёмы для зарядки гаджетов и 9-дюймовый сенсорный экран с навигацией. Главная новость — расширенный комплекс безопасности. В стандартное оснащение вошла обновлённая система Dual Sensor Brake Support II, которая использует камеру и миллиметровый радар для распознавания мотоциклистов и пешеходов. Кроме того, появились функции экстренного торможения на малых скоростях, передние парктроники, ассистент удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки в пробках.

Техническая часть осталась прежней: под капотом — трёхцилиндровый мотор объёмом 660 куб. см, доступный в атмосферном (48 л.с.) и турбированном (63 л.с.) вариантах. Привод — передний или полный, коробка передач — вариатор. Базовая цена Flair Crossover в Японии составляет 1 610 400 иен (примерно $9 895), а топовая версия с турбомотором стартует с 2 275 900 иен (около $14 070).

Mazda не планирует продавать Flair Crossover за пределами Японии. Для российских автолюбителей эта новость может быть интересна как пример того, как в условиях плотной городской застройки и ограниченного пространства производители делают ставку на компактность, экономичность и современные технологии. В Европе такие машины могли бы стать альтернативой привычным городским моделям, а в России — скорее любопытным примером, ведь требования к безопасности и габаритам у нас другие. Кстати, интерес к компактным и технологичным кроссоверам сейчас растёт и в других странах: например, недавно Skoda представила свой новый электрический флагман Peaq, который также ориентирован на городскую аудиторию — подробнее о нём можно узнать в материале о возможностях и комплектациях Skoda Peaq

Упомянутые модели: Mazda Flair
Упомянутые марки: Mazda, Suzuki
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