20 июня 2018, 15:56
Mazda обновила родстер MX-5
Компания Mazda представила обновленный родстер MX-5. Автомобиль получил более мощные двигатели, дополнительные электронные системы активной безопасности и новые цветовые решения.
Mazda MX-5
Выпускается с 1989 г.
Отзывов: 5
Специалисты Mazda заменили у агрегатов поршни и шатуны на более легкие, установили новую систему впрыска и модернизировали впускные каналы. Все это привело к тому, что повысилась эффективность сгорания топлива, улучшилась тяга и отзывчивость мотора, а также его экологические параметры. У автомобилей с автоматической «коробкой» изменили передаточное число главной передачи.
Внешних изменений немного. Мягкий верх для родстера теперь можно заказать не только черного или бордового, но и коричневого цветов. Кроме того, темнее стал цвет 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков. В салоне появились новые подстаканники и регулировочные ручки. Список электронных помощников пополнился системой автоматического экстренного торможения с функцией распознавания дорожных знаков. В перечень доступных опций вошла камера заднего вида.
В нашу страну Mazda MX-5 пока официально не поставляется. Продажи были приостановлены в 2015 году в связи с предстоящей сменой поколения. Однако родстеры четвертой генерации, дебютировавшие в 2016 году, до России так и не добрались.
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Женский пол смотрит по-особенному на два типа машин, или очень дорогие, или по типу гоночных, все остальное для них, мне кажется, не сильно различается )
славная во всех отношениях машина, не предназначенная для семейных поездок куда-либо и уж точно не для переездов ) )
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