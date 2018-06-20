20 июня 2018, 15:56

Mazda обновила родстер MX-5

Компания Mazda представила обновленный родстер MX-5. Автомобиль получил более мощные двигатели, дополнительные электронные системы активной безопасности и новые цветовые решения.
^
  Mazda обновила родстер MX-5 Mazda MX-5 Mazda обновила родстер MX-5 Mazda MX-5 Mazda обновила родстер MX-5 Mazda MX-5 Mazda обновила родстер MX-5 Mazda MX-5 Mazda обновила родстер MX-5
5
фото
  
Mazda MX-5
Выпускается с 1989 г.
Отзывов: 5
Самая главная новость – в ходе рестайлинга инженеры основательно переработали топовую 2,0-литровую турбированную «четверку» семейства SkyActiv-G. Мощность двигателя увеличилась со 160 л.с. до 184 л.с. при 7 000 об/мин. Максимальный крутящий момент тоже подрос с 200 до 205 Нм при 4 000 об/мин. Отсечка отодвинулась с 6 800 до 7 500 об/мин. Младший 1,5-литровый мотор тоже модернизировали, но его новые характеристики пока не сообщаются.

Специалисты Mazda заменили у агрегатов поршни и шатуны на более легкие, установили новую систему впрыска и модернизировали впускные каналы. Все это привело к тому, что повысилась эффективность сгорания топлива, улучшилась тяга и отзывчивость мотора, а также его экологические параметры. У автомобилей с автоматической «коробкой» изменили передаточное число главной передачи.

Внешних изменений немного. Мягкий верх для родстера теперь можно заказать не только черного или бордового, но и коричневого цветов. Кроме того, темнее стал цвет 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков. В салоне появились новые подстаканники и регулировочные ручки. Список электронных помощников пополнился системой автоматического экстренного торможения с функцией распознавания дорожных знаков. В перечень доступных опций вошла камера заднего вида.

В нашу страну Mazda MX-5 пока официально не поставляется. Продажи были приостановлены в 2015 году в связи с предстоящей сменой поколения. Однако родстеры четвертой генерации, дебютировавшие в 2016 году, до России так и не добрались.
Новинки и концепт кары Мазда МХ5
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Mazda опубликовала рендеры концепта MX-5 Miata
Посмотрим
Лучшие автомобили здесь
Самые эффектные машины, которые привлекают женский пол?
Женский пол смотрит по-особенному на два типа машин, или очень дорогие, или по типу гоночных, все остальное для них, мне кажется, не сильно различается )
Сарбаев
Отзыв о Mazda MX-5 2007 года
славная во всех отношениях машина, не предназначенная для семейных поездок куда-либо и уж точно не для переездов ) )
moscowandy
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mazda Автомудрость Mazda АвтоПитер Mazda Дизайн и тюнинг Mazda Новинки и концепт кары Mazda Новости и акции автосалонов Mazda Автосалоны и дилеры марки Mazda Аренда и прокат авто марки Mazda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mazda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mazda
Главные материалы
Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
Город для жителей: зачем нужны платные парковки?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Mazda MX-5
Объявления о продаже Mazda MX-5
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 47 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Cherokee и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mazda обновила родстер MX-5
{{model_780}}Самая главная новость – в ходе рестайлинга инженеры основательно переработали топовую 2,0-литровую турбированную «четверку» семейства SkyActiv-G. Мощность двигателя увеличилась со 160 л.с. до 184 л.с. при 7 000 об/мин. Максимальный крутящий момент тоже подрос с 200 до 205 Нм при 4 000 об/мин. Отсечка отодвинулась с 6 800 до 7 500 об/мин. Младший 1,5-литровый мотор тоже модернизировали, но его новые характеристики пока не сообщаются.Специалисты Mazda заменили у агрегатов поршни и шатуны на более легкие, установили новую систему впрыска и модернизировали впускные каналы. Все это привело к тому, что повысилась эффективность сгорания топлива, улучшилась тяга и отзывчивость мотора, а также его экологические параметры. У автомобилей с автоматической «коробкой» изменили передаточное число главной передачи.Внешних изменений немного. Мягкий верх для родстера теперь можно заказать не только черного или бордового, но и коричневого цветов. Кроме того, темнее стал цвет 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков. В салоне появились новые подстаканники и регулировочные ручки. Список электронных помощников пополнился системой автоматического экстренного торможения с функцией распознавания дорожных знаков. В перечень доступных опций вошла камера заднего вида.В нашу страну Mazda MX-5 пока официально не поставляется. Продажи были приостановлены в 2015 году в связи с предстоящей сменой поколения. Однако родстеры четвертой генерации, дебютировавшие в 2016 году, до России так и не добрались.
2018-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Республика Башкортостан Калуга Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG