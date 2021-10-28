Mazda обновила сразу две модели: им перенастроили выпуск и добавили две спецверсии
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
В линейке Mazda 3 и CX-30 появилась новая версия Smart Edition с адаптивным круиз-контролем, который следит за дистанцией, разметкой и другими транспортными средствами при проезде перекрестков. Вторая спецверсия, Black Tone Edition, отличается черными корпусами боковых зеркал и черными колесными дисками.
Дилеры в Японии уже принимают заказы на обновленные Mazda 3 и Mazda CX-30. В России Mazda3 покинула российский рынок в 2020 году. Кроссовер Mazda CX-30 исчез с официального сайта марки. Ранее сообщалось, что из-за проблем с комплектующими сборка модели на заводе Sollers во Владивостоке временно приостановлена.
- 315 000 РMazda 3 2005 в Москве
- 665 000 РMazda 3 2008 в Москве
- 2 630 000 РMazda CX-30 2021 в Москве
- 2 700 000 РMazda CX-30 2021 в Москве
- 615 000 РMazda 3 2009 в Москве
- 3 051 000 РMazda CX-30 2020 в Москве
- 1 047 000 РMazda 3 2014 в Москве
- 1 250 000 РMazda 3 2013 в Москве
- 390 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 935 000 РMazda 3 2014 в Москве
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