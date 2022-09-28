Mazda обсуждает с партнерами полное прекращение деятельности в России

Ранее мы писали Из России может уйти еще один автопроизводитель Вслед за Toyota и Mazda о прекращении производства своих автомобилей в России задумалась еще одна японская ... Читать далее

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Mazda Motor, базирующейся в Хиросиме, компания находится в «процессе консультаций об уходе из России с нашим партнером, компанией Sollers, и другими заинтересованными организациями. Это правильное описание нынешней ситуации с нашей деятельностью в России». Главной причиной такого непростого решения стали продолжающиеся проблемы с логистикой и с поставками комплектующих на совместное предприятие во Владивостоке.

Детали перестали поступать на российский завод Mazda в марте, в апреле компания была вынуждена остановить производство. Перспективы его возобновления не определены. Ранее в «Соллерс» заявили, что переговоры с Mazda Motor находятся на финальной стадии. Российская компания готова выкупить долю японцев в СП и наладить там производство автомобилей других брендов.

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