Экран на уровне глаз против кнопок внизу консоли: почему Mazda CX-5 идёт против мирового тренда на возврат физических клавиш

19 июня 2026, 14:11
Mazda объяснила, почему сенсорные экраны могут быть безопаснее кнопок в авто
Mazda объяснила, почему сенсорные экраны могут быть безопаснее кнопок в авто
Мало кто задумывается, что привычные кнопки в салоне авто могут быть не такими уж безопасными. В Mazda объяснили, почему сенсорные экраны иногда выигрывают у физических клавиш. Новые правила в Китае уже меняют подход к проектированию машин. Что это значит для водителей и какие перемены ждут рынок - разбираемся подробно.
Для российских автомобилистов тема безопасности управления автомобилем всегда остается актуальной, особенно на фоне постоянных изменений в технологиях и требованиях к новым моделям. Неожиданное заявление руководителя проекта Mazda CX-5 Коитиро Ямагучи вызвало бурное обсуждение: по его мнению, сенсорные экраны могут быть безопаснее привычных физических кнопок. Это мнение идет вразрез с последними тенденциями на мировом рынке, где все чаще звучат требования вернуть в автомобили классические клавиши.
Ямагучи объяснил, что основная проблема физических кнопок - их расположение. Обычно они находятся низко на центральной консоли, что вынуждает водителя отвлекаться от дороги, чтобы найти нужную функцию. Сенсорные экраны, напротив, чаще всего размещаются на уровне глаз, что позволяет не терять из виду дорожную ситуацию. По словам представителя Mazda, такой подход снижает риск ошибок и повышает общий уровень безопасности за рулем.
Однако не все производители согласны с этим мнением. Как пишет «Российская Газета», в Китае уже готовятся к введению новых стандартов: с 1 июля 2026 года автопроизводителям придется обязательно оснащать автомобили физическими кнопками для управления ключевыми функциями - от аварийной сигнализации до переключения передач и вызова экстренных служб. Это решение принято на фоне исследований, которые показывают, что сенсорные панели могут отвлекать водителя не меньше, чем классические кнопки, особенно если интерфейс экрана сложен или требует точных нажатий.
Интересно, что подобные споры о безопасности не новы. Например, в материалах о слабых местах популярных моделей, таких как Hyundai Creta, часто подчеркивается важность эргономики и удобства управления - подробнее об этом можно узнать в разборе типичных проблем Creta. Это подтверждает, что вопрос выбора между сенсорными и физическими элементами управления остается открытым и требует индивидуального подхода для каждой модели и рынка.
В завершение стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, новые китайские стандарты могут повлиять на глобальные тренды в автомобильной индустрии, ведь многие производители ориентируются на крупнейшие рынки. Во-вторых, для российских водителей важно учитывать, что удобство и безопасность управления зависят не только от типа кнопок, но и от их расположения и логики работы. И наконец, несмотря на разногласия между экспертами, очевидно одно: производители продолжают искать баланс между инновациями и привычными решениями, чтобы сделать вождение максимально безопасным и комфортным.
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