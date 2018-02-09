9 февраля 2018, 15:26

Mazda отзывает в России RX-8 из-за угрозы возгорания

Недавно мы писали о том, что Mazda объявила отзыв 1 700 «шестерок». Сейчас сервисная кампания не столь масштабная – она затронет всего 149 спортивных купе RX-8. Причина – возможный дефект топливной системы, который опасен утечкой топлива и возгоранием.
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Mazda RX-8
Выпускается с 2003 г.
Новый от 1 379 000 до 1 535 000 Р
Отзывов: 3
Купе RX-8 с роторным двигателем отзывают из-за проблем с теплоизоляцией прижимных колец, расположенных в верхней части бензобака. Из-за перегрева на них могут появиться трещины, что неминуемо приведет к нарушению герметичности топливной системы. А любая утечка бензина чревата возгоранием.

Под действие сервисной кампании подпадают автомобили, проданные в России с апреля 2005 года по декабрь 2008 года. На сайте Росстандарта опубликован список их VIN-номеров. В ближайшее время представители дилеров оповестят всех владельцев RX-8 о необходимости приехать в сервис. Специалисты Mazda проведут осмотр и при необходимости заменят прижимные кольца и установят новую теплоизоляцию.

Купе Mazda RX-8 сняли с производства в 2011 году, поскольку не смогли приспособить роторные моторы к современным экологическим стандартам. В 2016 году из-за схожей проблемы с герметичностью топливной системы в США было отозвано 70 000 RX-8, выпущенных в 2003 – 2008 годах.

8 февраля Росстандарт сообщил, что Mazda отзывает в нашей стране 1 758 седанов Mazda 6, реализованных в 2012-2015 годах. Причина - возможный дефект тормозного суппорта. А летом прошлого года компания отзывала 4,5 тысячи минивенов Mazda 5, в связи с возможным дефектом подушек безопасности. 
Новости Мазда РХ 8, рх8

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Форум Mazda RX-8
| можно заменить двигатель на отечественный С Toyota Supra двигатель подходит ) ) )
Камилла
Mazda RX-8
Сразу скажу что было и то и то 2.3 Sport ниедет, а жрет тоже неплохо. Если не напрягает "незапланированный" ремонт ротора и расход под 20литров бери рыксу.
лобко
Отзыв о Mazda RX-8 2003 года
в целом машина "пушка", а сердце оно же мотор храмает и даже очень (
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Mazda отзывает в России RX-8 из-за угрозы возгорания
{{model_787}}Купе RX-8 с роторным двигателем отзывают из-за проблем с теплоизоляцией прижимных колец, расположенных в верхней части бензобака. Из-за перегрева на них могут появиться трещины, что неминуемо приведет к нарушению герметичности топливной системы. А любая утечка бензина чревата возгоранием.Под действие сервисной кампании подпадают автомобили, проданные в России с апреля 2005 года по декабрь 2008 года. На сайте Росстандарта опубликован список их VIN-номеров. В ближайшее время представители дилеров оповестят всех владельцев RX-8 о необходимости приехать в сервис. Специалисты Mazda проведут осмотр и при необходимости заменят прижимные кольца и установят новую теплоизоляцию.Купе Mazda RX-8 сняли с производства в 2011 году, поскольку не смогли приспособить роторные моторы к современным экологическим стандартам. В 2016 году из-за схожей проблемы с герметичностью топливной системы в США было отозвано 70 000 RX-8, выпущенных в 2003 – 2008 годах.8 февраля Росстандарт сообщил, что Mazda отзывает в нашей стране 1 758 седанов Mazda 6, реализованных в 2012-2015 годах. Причина - возможный дефект тормозного суппорта. А летом прошлого года компания отзывала 4,5 тысячи минивенов Mazda 5, в связи с возможным дефектом подушек безопасности. 
2018-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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