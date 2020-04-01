1 апреля 2020, 12:22
Mazda отзывает в России один автомобиль
- 120
- 0
На официальном сайте Росстандарта появилось уведомление о начале отзывной кампании, объявленной Mazda. В сервис приглашают один единственный автомобиль – двадцатилетний Xedos 9. Причиной стал не какой-то заводской дефект, а все та же убийственная подушка безопасности Takata.
Ранее мы писали
Российский офис Nissan объявил о начале масштабной отзывной кампании в отношении автомобилей Nissan двух моделей ...Читать далее
Сейчас российское представительство Mazda выяснило, что в России находится единственный экземпляр Mazda Xedos 9, проданный 22 декабря 1999 года. Владельца убедительно просят обратиться в ближайший дилерский центр Mazda. На автомобиле необходимо заменить газогенератор фронтальной подушки безопасности водителя. Все работы проведут бесплатно.
Сейчас на седане установлен эйрбег печально известной компании Takata. Со временем под действием высоких температур и влажности корпус газогенератора деградирует. В результате, при ДТП его буквально разрывает на части, подушка раскрывается чересчур быстро, а металлические осколки калечат людей, находящихся в автомобиле.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
19.01.2016, 20:45
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
19.01.2016, 20:45
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хочу прочитать отзывы о Мазде Кседос. Напишите кто-нибудь тут!
Axel_F: Всем привет!!!Ребят подскажите, такая проблема.Вставляю ключ, проворачивается в положениеЦитата:| .Дальше ключ не проворачивается, после минут 5 мучений и дергания ключом ключ таки проворачивается и вкл зажигание.В чем может быть проблема?И как ее можно решить?Машина мазда кседос 9,1996гв # ...
хороший авто но дорогой в обслуживание
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве