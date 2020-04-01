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1 апреля 2020, 12:22

Mazda отзывает в России один автомобиль

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На официальном сайте Росстандарта появилось уведомление о начале отзывной кампании, объявленной Mazda. В сервис приглашают один единственный автомобиль – двадцатилетний Xedos 9. Причиной стал не какой-то заводской дефект, а все та же убийственная подушка безопасности Takata.
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Седан Mazda Xedos 9 впервые был представлен в 1993 году на автосалоне в Токио. Автомобили линейки Xedos отличались богатым оснащением. Они должны были укрепить позиции Mazda на европейском рынке и составить конкуренцию BMW 5-Series. Модель Xedos 9 продавалась также в США под именем Mazda Millenia. В Японии и Австралии ее знали как Mazda Eunos 800. В 2000 году производство седана решили прекратить.

Сейчас российское представительство Mazda выяснило, что в России находится единственный экземпляр Mazda Xedos 9, проданный 22 декабря 1999 года. Владельца убедительно просят обратиться в ближайший дилерский центр Mazda. На автомобиле необходимо заменить газогенератор фронтальной подушки безопасности водителя. Все работы проведут бесплатно.

Сейчас на седане установлен эйрбег печально известной компании Takata. Со временем под действием высоких температур и влажности корпус газогенератора деградирует. В результате, при ДТП его буквально разрывает на части, подушка раскрывается чересчур быстро, а металлические осколки калечат людей, находящихся в автомобиле.


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Форум Mazda Xedos
Хочу прочитать отзывы о Мазде Кседос. Напишите кто-нибудь тут!
Игорь
Не проворачивается ключ в замке зажигания Mazda Xedos 9
Axel_F: Всем привет!!!Ребят подскажите, такая проблема.Вставляю ключ, проворачивается в положениеЦитата:| .Дальше ключ не проворачивается, после минут 5 мучений и дергания ключом ключ таки проворачивается и вкл зажигание.В чем может быть проблема?И как ее можно решить?Машина мазда кседос 9,1996гв #   ...
Гонщик
Отзыв о Mazda Xedos 1996 года
хороший авто но дорогой в обслуживание
nikola812
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Mazda отзывает в России один автомобиль
{{material_127783}}Седан Mazda Xedos 9 впервые был представлен в 1993 году на автосалоне в Токио. Автомобили линейки Xedos отличались богатым оснащением. Они должны были укрепить позиции Mazda на европейском рынке и составить конкуренцию BMW 5-Series. Модель Xedos 9 продавалась также в США под именем Mazda Millenia. В Японии и Австралии ее знали как Mazda Eunos 800. В 2000 году производство седана решили прекратить.Сейчас российское представительство Mazda выяснило, что в России находится единственный экземпляр Mazda Xedos 9, проданный 22 декабря 1999 года. Владельца убедительно просят обратиться в ближайший дилерский центр Mazda. На автомобиле необходимо заменить газогенератор фронтальной подушки безопасности водителя. Все работы проведут бесплатно.Сейчас на седане установлен эйрбег печально известной компании Takata. Со временем под действием высоких температур и влажности корпус газогенератора деградирует. В результате, при ДТП его буквально разрывает на части, подушка раскрывается чересчур быстро, а металлические осколки калечат людей, находящихся в автомобиле.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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