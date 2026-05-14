Почему Mazda откладывает электромобили до 2029 года и что это значит для рынка США и Японии

Mazda переносит запуск новой платформы для электромобилей: сроки снова сдвинуты

Mazda вновь изменила стратегию: долгожданные электромобили на новой платформе появятся не раньше 2029 года. На фоне роста цен на топливо и перемен на рынке компания делает ставку на гибриды, рискуя остаться в стороне от ключевых трендов. Как это повлияет на позиции бренда и его конкурентов - в нашем материале.

Mazda вновь изменила стратегию: долгожданные электромобили на новой платформе появятся не раньше 2029 года. На фоне роста цен на топливо и перемен на рынке компания делает ставку на гибриды, рискуя остаться в стороне от ключевых трендов. Как это повлияет на позиции бренда и его конкурентов - в нашем материале.

Сдвиг сроков запуска новых электромобилей Mazda стал одной из самых обсуждаемых тем в автомобильной отрасли. В условиях, когда рынки США и Европы вновь начали активно переходить на электромобили из-за роста цен на топливо и нестабильности на нефтяных рынках, японский производитель неожиданно решил отложить выход своих долгожданных моделей на два года — теперь их ожидание продлится как минимум до 2029 года. Это решение может серьёзно повлиять на позиции Mazda в Северной Америке, где конкуренты уже активно расширяют свои электрические линейки.

Причины такого шага кроются не только в осторожности самой Mazda, но и в общем подходе японских автогигантов к электрификации. За последние годы Honda уже столкнулась с определёнными убытками из-за отказа от ряда электрических проектов, а Toyota, наоборот, сумела перестроиться и теперь уверенно занимает место среди лидеров рынка электромобилей. На этом фоне Mazda выглядит всё более похожей на Stellantis — с учётом присутствия в сегменте электромобилей и постоянного переноса сроков запуска новых моделей.

Интересно, что Mazda, по сути, ещё даже не приступила к разработке новых электромобилей для рынка США. Об этом представители компании открыто заявили на недавней встрече с инвесторами. Такой подход позволяет избежать крупных финансовых потерь, с которыми столкнулись Ford и GM, но одновременно ставит Mazda в уязвимое положение: если спрос на электромобили сохранится, у бренда просто не будет готовых предложений для покупателей.

Ситуация усугубляется тем, что Mazda не может использовать китайские модели, как это происходит в Европе, где через партнёра Changan продаются Mazda 6e и CX-6e. В США такие автомобили невыгодны из-за 100-процентных тарифов. После неудачного опыта с MX-30, который был снят с продажи из-за отсутствия перспектив, у Mazda не осталось ни одной эффективной модели для рынка лидеров. Это означает, что в ближайшие несколько лет бренд будет вынужден довольствоваться только гибридными решениями.

Вместо масштабных инвестиций в электромобили Mazda решила сосредоточиться на гибридных технологиях. До 2030 года компания планирует потратить на электрификацию всего 7,52 миллиарда долларов — это в разы меньше, чем, например, у Hyundai, которая только на развитие цепочки поставок в США выделяет 26 миллиардов. В ближайшие годы Mazda представит гибридную версию CX-5 и ещё несколько моделей с гибридными силовыми установками, но полноценный электромобиль на новой платформе появится не раньше 2029 года.

Рынок между тем меняется стремительно. После значительного всплеска интереса к гибридам американские покупатели вновь возвращаются к электромобилям — во многом из-за геополитических факторов, перебоев с поставками нефти и роста цен на бензин. Как отмечают эксперты, попытка «поймать волну» и угадать момент запуска новых моделей может обернуться для Mazda потерей доли рынка. Риски, которые уже проявлялись у других производителей (провал продаж одной из ключевых моделей Tesla), подробно разбирались в наших материалах о неудачах Cybertruck Long Range ( подробности о причинах провала и последствиях для рынка ).