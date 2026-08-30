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Автор: Дарья Климова

30 августа 2026, 19:06

Mazda подала патенты на необычные двери для нового родстера: детали конструкции

Mazda подала патенты на необычные двери для нового родстера: детали конструкции

Не просто эффектно, а безопасно: что скрывают патенты Mazda на двери-бабочки

Mazda подала патенты на необычные двери для нового родстера: детали конструкции

Mazda удивила рынки сразу двумя патентами на инновационные двери для будущего родстера. В документах раскрыты детали, которые могут повлиять на безопасность и динамику автомобиля. Что скрывают чертежи, какие технологии применены и почему это важно для российских автолюбителей - разбираемся в материале. Мало кто знает, что подобные решения ранее не встречались в серийных моделях бренда.

Mazda удивила рынки сразу двумя патентами на инновационные двери для будущего родстера. В документах раскрыты детали, которые могут повлиять на безопасность и динамику автомобиля. Что скрывают чертежи, какие технологии применены и почему это важно для российских автолюбителей - разбираемся в материале. Мало кто знает, что подобные решения ранее не встречались в серийных моделях бренда.

Для российских автолюбителей новость о патентовании Mazda новых дверей типа «крыло бабочки» может стать сигналом к переменам в привычных представлениях о спортивных автомобилях. Такие решения не только подчеркивают стремление бренда к инновациям, но и способны повлиять на стандарты безопасности и комфорта в сегменте родстеров. В условиях, когда конкуренция среди производителей спортивных моделей обостряется, появление подобных технологий становится особенно актуальным.

Как сообщает Российская Газета, Mazda подала сразу две патентные заявки, в которых описывается уникальная конструкция дверей для двухместного автомобиля с открытым верхом. Судя по чертежам, двигатель размещен продольно в передней части, а привод осуществляется на задние колеса. Хотя в документах не указано название модели, компоновка явно отсылает к будущему поколению Mazda Roadster, известному также как Miata и MX-5.

Главная особенность - механизм открывания дверей. Вместо привычных боковых петель двери сначала выдвигаются наружу, а затем поднимаются вверх, что напоминает решения, используемые в суперкарах. В патентах отдельно отмечена система фиксации дверей к элементам подвески: опорные части соединяются с зонами крепления передней подвески через специальные усиливающие элементы. Такая схема позволяет перераспределять нагрузки между передней частью кузова и салоном, одновременно снижая массу автомобиля и повышая жесткость конструкции.

Интересно, что Mazda ранее не применяла подобные двери в серийных моделях, за исключением редкого случая с Autozam AZ-1, который был разработан Suzuki, но продавался под отдельным брендом Mazda. В новых патентах акцент сделан не только на самих дверях, но и на усилении кузова, что может стать важным шагом для повышения безопасности. В одном из документов подробно описана технология, позволяющая эффективно передавать энергию удара при лобовом столкновении на заднюю часть машины. Это достигается за счет перераспределения нагрузки от моторного отсека к боковым порогам, что минимизирует деформацию салона.

Вопрос о типе силового агрегата остается открытым: в патентных заявках не уточняется, идет ли речь о классическом ДВС или о роторном двигателе, на который Mazda также недавно подала патент. Такой подход оставляет простор для предположений о будущем техническом оснащении модели. К слову, интерес к инновационным решениям в сегменте спортивных автомобилей подтверждается и на рынке: например, недавно Audi представила крупный кроссовер с уникальными особенностями, что также вызвало оживленную дискуссию среди экспертов.

Для справки: двери типа «крыло бабочки» чаще всего встречаются на суперкарах и эксклюзивных моделях, где важны не только внешний эффект, но и практические преимущества - облегчение посадки и высадки, а также повышение аэродинамики. В случае с Mazda внедрение такой технологии может указывать на желание компании выйти на новый уровень в классе доступных спортивных автомобилей. Если патенты будут реализованы в серийной версии, это станет заметным событием для рынка и может задать новый тренд среди конкурентов.

Упомянутые марки: Mazda, Suzuki
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