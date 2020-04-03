3 апреля 2020, 17:01
Mazda подготовила особые версии моделей к 100-летнему юбилею
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Фото: Mazda
Компания Mazda готовится отпраздновать 100-летний юбилей. По этому случаю японцы приготовили особые версии 10 моделей от компактного хэтчбека Mazda 2 до большого кроссовера Mazda CX-9. Автомобили выкрасили особой белой перламутровой эмалью, снабдили юбилейными шильдиками и бордовыми акцентами в оформлении.
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
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Именно сочетание белоснежного и бордового современные дизайнеры Mazda взяли за основу при создании юбилейной спецсерии 100th Anniversary Special Edition. Родстер Mazda MX-5 и электрический кроссовер Mazda MX-30 получили бордовую крышу, как у легендарного R360. Остальные автомобили, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, CX-3, CX-30, CX-5 и CX-9 обзавелись бордовыми вставками в отделке сидений и ковриками.
Помимо шильдиков с названием юбилейной версии внутри и снаружи, в комплект входит специальный брелок с тиснением вышеупомянутого логотипа. Продажи в Японии уже начались, первые поставки запланированы на осень 2020 года. Позднее автомобили появятся на других рынках. Не исключено, что «юбилейные» Mazda доберутся и до России.
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Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
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Комментарии пользователей
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