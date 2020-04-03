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3 апреля 2020, 17:01

Mazda подготовила особые версии моделей к 100-летнему юбилею

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Фото: Mazda
Компания Mazda готовится отпраздновать 100-летний юбилей. По этому случаю японцы приготовили особые версии 10 моделей от компактного хэтчбека Mazda 2 до большого кроссовера Mazda CX-9. Автомобили выкрасили особой белой перламутровой эмалью, снабдили юбилейными шильдиками и бордовыми акцентами в оформлении.
Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею

Фото: Mazda

Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею

Фото: Mazda

Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею

Фото: Mazda

Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею

Фото: Mazda

Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею

Фото: Mazda

Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею

Фото: Mazda

Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею

Фото: Mazda

Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею

Фото: Mazda

Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею

Фото: Mazda

Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею
Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею
Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею
Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею
Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею
Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею
Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею
Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею
Mazda подготовила особые версии моделей к 100 летнему юбилею
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Отправной точкой в своей истории Mazda считает 30 января 1920 года, когда Джуджиро Мацда возглавил компанию Toyo Cork Kogyo и переориентировал ее на производство машиностроительного оборудования. В 1930-е годы фирма выпускала трициклы. Первый автомобиль появился только в 1960 году -  стильное спортивное купе Mazda R360 с 360-сильным мотором. В самых богатых версиях автомобиль отличался двухцветной окраской кузова с бордовой крышей. 

Именно сочетание белоснежного и бордового современные дизайнеры Mazda взяли за основу при создании юбилейной спецсерии 100th Anniversary Special Edition. Родстер Mazda MX-5 и электрический кроссовер Mazda MX-30 получили бордовую крышу, как у легендарного R360. Остальные автомобили, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, CX-3, CX-30, CX-5 и CX-9 обзавелись бордовыми вставками в отделке сидений и ковриками.

Помимо шильдиков с названием юбилейной версии внутри и снаружи, в комплект входит специальный брелок с тиснением вышеупомянутого логотипа. Продажи в Японии уже начались, первые поставки запланированы на осень 2020 года. Позднее автомобили появятся на других рынках. Не исключено, что «юбилейные» Mazda доберутся и до России.


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Mazda подготовила особые версии моделей к 100-летнему юбилею
{{material_129101}}Отправной точкой в своей истории Mazda считает 30 января 1920 года, когда Джуджиро Мацда возглавил компанию Toyo Cork Kogyo и переориентировал ее на производство машиностроительного оборудования. В 1930-е годы фирма выпускала трициклы. Первый автомобиль появился только в 1960 году -  стильное спортивное купе Mazda R360 с 360-сильным мотором. В самых богатых версиях автомобиль отличался двухцветной окраской кузова с бордовой крышей. Именно сочетание белоснежного и бордового современные дизайнеры Mazda взяли за основу при создании юбилейной спецсерии 100th Anniversary Special Edition. Родстер Mazda MX-5 и электрический кроссовер Mazda MX-30 получили бордовую крышу, как у легендарного R360. Остальные автомобили, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, CX-3, CX-30, CX-5 и CX-9 обзавелись бордовыми вставками в отделке сидений и ковриками.Помимо шильдиков с названием юбилейной версии внутри и снаружи, в комплект входит специальный брелок с тиснением вышеупомянутого логотипа. Продажи в Японии уже начались, первые поставки запланированы на осень 2020 года. Позднее автомобили появятся на других рынках. Не исключено, что «юбилейные» Mazda доберутся и до России.
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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