Mazda подтвердила возвращение роторного двигателя
Роторный двигатель вернется в 2019 году в составе силовой установки электрокара Mazda. Такое заявление сделал сегодня вице-президент европейского подразделения компании Мартин тен Бринк в интервью голландскому изданию ZerAuto.nl.
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По словам Мартина тен Бринка, особой необходимости в установке дополнительного бензинового мотора для питания батарей нет. Ведь большинство водителей в городских условиях редко проезжают более 60 километров в день. Обычно это короткие поездки по стандартным маршрутам дом-работа или дом-магазин. Роторный двигатель ставят «про запас», чтобы минимизировать любые возможные проблемы. Миниатюрный односекционный ротор по размеру будет не больше обувной коробки, а благодаря бесшумной работе, водитель даже не заметит его запуска.
Несмотря на общемировые тенденции к электрофикации и зеленым технологиям, а также не взирая на очередную волну гонений в Европе на дизельные двигатели, Mazda верит в перспективы ДВС. По мнению компании, у двигателей внутреннего сгорания есть будущее, и они еще не исчерпали свой потенциал. Даже через 15 – 25 лет, заявил Мартин тен Бринк, в гибридных силовых установках будут, по-прежнему, использовать топливные двигатели. В ближайших планах Mazda увеличить КПД таких моторов до 56%. Большие надежды компания возлагает на новое семейство двигателей Skyactiv-X с воспламенением от сжатия (с циклом SCCI), которое будет готово через несколько лет.
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Комментарии пользователей
Sarah Pena03.03.2018 02:59
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3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
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3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
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