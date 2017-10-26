26 октября 2017, 18:55

Mazda показала концепт, над которым трудилась два года

Компания Mazda провела презентацию большого четырехдверного купе под названием Vision Coupe. Мероприятие состоялось в рамках Токийского мотор-шоу. Работы по созданию модели начались еще в 2015 году.
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  Mazda показала концепт, над которым трудилась два года Mazda Mazda показала концепт, над которым трудилась два года Mazda Mazda показала концепт, над которым трудилась два года Mazda Mazda показала концепт, над которым трудилась два года Mazda Mazda показала концепт, над которым трудилась два года
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Внешность прототипа выполнена в соответствии с языком дизайна KODO. Купе обладает длинным капотом и изогнутыми линиями крыши. Как сообщают дизайнеры, источником их вдохновения стали модели R360 1960 года и Mazda Luce 1969 года. По словам компании, автомобиль демонстрирует спортивный дух и высокую производительность.

Производитель не спешит разглашать технические подробности. В тайне остались и габаритные размеры автомобиля. Но на фотографиях можно увидеть, что разработчики снабдили купе 21-дюймовыми колесными дисками, тормозами Brembo, а выхлопная система имеет четыре патрубка.

Внутреннее убранство выполнено из кожи и дерева. Центральная консоль концепта получила большой дисплей, который занимает всю ее длину. Представители марки поведали, что экран работает только по необходимости, а в остальное время является неактивным, чтобы не отвлекать водителя. Mazda пока не сообщила, получит ли концепт серийную версию.

Напомним, что на Токийском автосалоне также состоялась премьера концепта Mazda Kai, который станет основой для будущей Mazda3. Автомобиль получил инновационный силовой агрегат SkyActive-X.

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Mazda показала концепт, над которым трудилась два года
{{material_121486}}Внешность прототипа выполнена в соответствии с языком дизайна KODO. Купе обладает длинным капотом и изогнутыми линиями крыши. Как сообщают дизайнеры, источником их вдохновения стали модели R360 1960 года и Mazda Luce 1969 года. По словам компании, автомобиль демонстрирует спортивный дух и высокую производительность.Производитель не спешит разглашать технические подробности. В тайне остались и габаритные размеры автомобиля. Но на фотографиях можно увидеть, что разработчики снабдили купе 21-дюймовыми колесными дисками, тормозами Brembo, а выхлопная система имеет четыре патрубка.Внутреннее убранство выполнено из кожи и дерева. Центральная консоль концепта получила большой дисплей, который занимает всю ее длину. Представители марки поведали, что экран работает только по необходимости, а в остальное время является неактивным, чтобы не отвлекать водителя. Mazda пока не сообщила, получит ли концепт серийную версию.Напомним, что на Токийском автосалоне также состоялась премьера концепта Mazda Kai, который станет основой для будущей Mazda3. Автомобиль получил инновационный силовой агрегат SkyActive-X.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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