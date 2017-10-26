Mazda показала концепт, над которым трудилась два года
Производитель не спешит разглашать технические подробности. В тайне остались и габаритные размеры автомобиля. Но на фотографиях можно увидеть, что разработчики снабдили купе 21-дюймовыми колесными дисками, тормозами Brembo, а выхлопная система имеет четыре патрубка.
Внутреннее убранство выполнено из кожи и дерева. Центральная консоль концепта получила большой дисплей, который занимает всю ее длину. Представители марки поведали, что экран работает только по необходимости, а в остальное время является неактивным, чтобы не отвлекать водителя. Mazda пока не сообщила, получит ли концепт серийную версию.
Напомним, что на Токийском автосалоне также состоялась премьера концепта Mazda Kai, который станет основой для будущей Mazda3. Автомобиль получил инновационный силовой агрегат SkyActive-X.
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