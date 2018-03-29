29 марта 2018, 15:51
Mazda показала обновленный CX-3
Mazda представила обновленный кроссовер CX-3. В ходе рестайлинга автомобилю освежили внешность и обновили моторную гамму. В России, к сожалению, модель пока не продается.
|Mazda CX-3 2.0 AT 4x4
|2 л, 150 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 9.6 с, 195 км/ч
|4275 x 1765 x 1535 мм
|полный
|АИ-95, 6.3 л на 100 км
|Все характеристики
Прежнюю 2-литровую «четверку» Skyactiv-G основательно пересмотрели. В результате инженерам удалось снизить внутреннее трение, благодаря чему крутящий момент вырос во всем диапазоне оборотов, а расход топлива, наоборот, уменьшился. Мощность агрегата не изменилась и составляет 150 л.с.
В пакет обновлений входит перенастроенная подвеска и рулевое управление. Существенно улучшилась шумоизоляция за счет новых уплотнителей дверей, обивки потолка и более толстых дверей и стекол.
Продажи в США стартуют осенью. В Россию модель пока не поставляет. Самым младшим кроссовером в российской линейке Mazda стал CX-5. Цены на автомобиль с 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с., «механикой» и передним приводом начинаются с отметки 1 445 000 рублей.
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