29 марта 2018, 15:51

Mazda показала обновленный CX-3

Mazda представила обновленный кроссовер CX-3. В ходе рестайлинга автомобилю освежили внешность и обновили моторную гамму. В России, к сожалению, модель пока не продается.
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  Mazda показала обновленный CX-3 Mazda CX-3 Mazda показала обновленный CX-3 Mazda CX-3 Mazda показала обновленный CX-3 Mazda CX-3 Mazda показала обновленный CX-3 Mazda CX-3 Mazda показала обновленный CX-3
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фото
  
Mazda CX-3 2.0 AT 4x4
2 л, 150 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 9.6 с, 195 км/ч
4275 x 1765 x 1535 мм
полный
АИ-95, 6.3 л на 100 км
Все характеристики
На автосалоне в Нью-Йорке посетителям продемонстировали обновленный кроссовер CX-3. Автомобиль получил видоизмененную оптику, новые бамперы, иную решетку радиатора и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски другого дизайна. В салоне мы видим модернизированную панель приборов, сидения иной формы и новый центральный подлокотник с подстаканниками. В топовых комплектациях доступна кожаная двухцветная отделка салона. Кроме того, обновленный CX-3 получил электронный «ручник» вместо классического механического.

Прежнюю 2-литровую «четверку» Skyactiv-G основательно пересмотрели. В результате инженерам удалось снизить внутреннее трение, благодаря чему крутящий момент вырос во всем диапазоне оборотов, а расход топлива, наоборот, уменьшился. Мощность агрегата не изменилась и составляет 150 л.с.

В пакет обновлений входит перенастроенная подвеска и рулевое управление. Существенно улучшилась шумоизоляция за счет новых уплотнителей дверей, обивки потолка и более толстых дверей и стекол.

Продажи в США стартуют осенью. В Россию модель пока не поставляет. Самым младшим кроссовером в российской линейке Mazda стал CX-5. Цены на автомобиль с 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с., «механикой» и передним приводом начинаются с отметки 1 445 000 рублей.
Новинки и концепт кары Мазда Ц-Икс 3
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Mazda показала обновленный CX-3
{{params_57065}}На автосалоне в Нью-Йорке посетителям продемонстировали обновленный кроссовер CX-3. Автомобиль получил видоизмененную оптику, новые бамперы, иную решетку радиатора и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски другого дизайна. В салоне мы видим модернизированную панель приборов, сидения иной формы и новый центральный подлокотник с подстаканниками. В топовых комплектациях доступна кожаная двухцветная отделка салона. Кроме того, обновленный CX-3 получил электронный «ручник» вместо классического механического.Прежнюю 2-литровую «четверку» Skyactiv-G основательно пересмотрели. В результате инженерам удалось снизить внутреннее трение, благодаря чему крутящий момент вырос во всем диапазоне оборотов, а расход топлива, наоборот, уменьшился. Мощность агрегата не изменилась и составляет 150 л.с.В пакет обновлений входит перенастроенная подвеска и рулевое управление. Существенно улучшилась шумоизоляция за счет новых уплотнителей дверей, обивки потолка и более толстых дверей и стекол.Продажи в США стартуют осенью. В Россию модель пока не поставляет. Самым младшим кроссовером в российской линейке Mazda стал CX-5. Цены на автомобиль с 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с., «механикой» и передним приводом начинаются с отметки 1 445 000 рублей.
2018-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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