1 декабря 2017, 10:22

Mazda представила новый гоночный болид RT-24P

В рамках проходящего в Лос-Анджелесе международного автосалона японский бренд презентовал новый гоночный автомобиль Mazda RT-24P с турбированным силовым агрегатом рабочим объёмом 2.0 литра мощностью 600 лошадиных сил.
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  Mazda представила новый гоночный болид RT-24P Mazda Mazda представила новый гоночный болид RT-24P Mazda Mazda представила новый гоночный болид RT-24P Mazda Mazda представила новый гоночный болид RT-24P
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фото
  

Болид массой всего 930 килограммов построен на абсолютно новой платформе Riley Mk. 30. Примечательно, что для его кузова был разработан эксклюзивный цвет Crystal Red, благодаря которому, по мнению некоторых экспертов, Mazda RT-24P может стать если не самым успешным, то уж наверняка самым красивым гоночным автомобилем на треках IMSA.

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Разумеется, при разработке экстерьера не обошлось без вмешательства «духа КОДО» – иначе чем объяснить удивительное сочетание в дизайне мягкости и брутальности. Агрессивный характер болида подчёркивают массивный воздухозаборник спереди и внушительных размеров спойлер сзади. Но при этом машина смотрится очень стильно и изящно благодаря плавным линиям кузова.

В ходе презентации директор североамериканского подразделения Mazda Motorsports Джон Донан сообщил, что новый флагман спортивной линейки бренда показал отличные результаты в ходе испытаний на очень сложных треках «Донингтон Парк» (Великобритания) и «Хоккенхайм» (Германия). А уже в январе 2018 года ему предстоит пройти боевое крещение в реальных гонках «24 часа Дайтоны» – первом состязании в календаре североамериканского чемпионата IMSA.

Кстати, руководство компании довольно серьёзно подошло к отбору «кадров», заручившись поддержкой Джонатана Бомарито, Спенсера Пигота, Тристана Нуньеса, Рене Раста, Оливера Джарвиса, Гарри Тинкнелл и многих других авторитетных автопилотов и конструкторов. Остаётся добавить, что в создании Mazda RT-24P принимали активное участие инженеры немецкой гоночной команды Joest Racing, в своё время 16 раз победившей в знаменитых 24-часовых гонках в Ле-Мане и одержавшей несколько десятков побед в других состязаниях (включая те же «24 часа Дайтоны»).

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Mazda представила новый гоночный болид RT-24P
Болид массой всего 930 килограммов построен на абсолютно новой платформе Riley Mk. 30. Примечательно, что для его кузова был разработан эксклюзивный цвет Crystal Red, благодаря которому, по мнению некоторых экспертов, Mazda RT-24P может стать если не самым успешным, то уж наверняка самым красивым гоночным автомобилем на треках IMSA.{{material_121506}}Разумеется, при разработке экстерьера не обошлось без вмешательства «духа КОДО» – иначе чем объяснить удивительное сочетание в дизайне мягкости и брутальности. Агрессивный характер болида подчёркивают массивный воздухозаборник спереди и внушительных размеров спойлер сзади. Но при этом машина смотрится очень стильно и изящно благодаря плавным линиям кузова.В ходе презентации директор североамериканского подразделения Mazda Motorsports Джон Донан сообщил, что новый флагман спортивной линейки бренда показал отличные результаты в ходе испытаний на очень сложных треках «Донингтон Парк» (Великобритания) и «Хоккенхайм» (Германия). А уже в январе 2018 года ему предстоит пройти боевое крещение в реальных гонках «24 часа Дайтоны» – первом состязании в календаре североамериканского чемпионата IMSA.Кстати, руководство компании довольно серьёзно подошло к отбору «кадров», заручившись поддержкой Джонатана Бомарито, Спенсера Пигота, Тристана Нуньеса, Рене Раста, Оливера Джарвиса, Гарри Тинкнелл и многих других авторитетных автопилотов и конструкторов. Остаётся добавить, что в создании Mazda RT-24P принимали активное участие инженеры немецкой гоночной команды Joest Racing, в своё время 16 раз победившей в знаменитых 24-часовых гонках в Ле-Мане и одержавшей несколько десятков побед в других состязаниях (включая те же «24 часа Дайтоны»).
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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