Почему эксперты считают, что интерес к SUV не ослабеет и что влияет на выбор покупателей

30 июня 2026, 07:31
Mazda прогнозирует дальнейший рост спроса на кроссоверы в мире
Mazda прогнозирует дальнейший рост спроса на кроссоверы в мире
Многие уверены, что мода на кроссоверы уже прошла, но свежие данные и заявления специалистов Mazda говорят об обратном. Какие регионы продолжают диктовать тренды, что происходит с продажами и почему это важно для российского рынка - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и новые цифры по заказам: что они означают для будущего сегмента.
Для российских автолюбителей эта новость может стать сигналом к пересмотру своих ожиданий от рынка: несмотря на разговоры о спаде интереса к кроссоверам, Mazda уверенно заявляет - сегмент SUV продолжает набирать обороты. Это не просто мнение, а вывод, основанный на реальных заказах и тенденциях, которые уже заметны на ключевых мировых рынках.
Генеральный директор Changan Mazda Automobile Technical Development Center Хироси Одзава в интервью австралийским журналистам отметил, что спрос на кроссоверы не только не снижается, но и демонстрирует устойчивый рост. По его словам, Европа и Китай остаются главными драйверами этого процесса, где покупатели все чаще выбирают именно такие автомобили. В этих регионах, по мнению Одзава, наблюдается явное смещение интереса в сторону SUV, что влияет и на глобальные стратегии автопроизводителей.
Особое внимание Mazda уделяет своему новому преемнику CX-3, который, как ожидается, будет предлагаться по более доступной цене. Это решение должно сделать модель привлекательной для более широкой аудитории, особенно на рынках с высокой конкуренцией. Как пишет Российская Газета, компания уже фиксирует значительный объем заказов: только в Австралии на электрический седан 6e поступило 700 предварительных заявок, а на кроссовер CX-6e - более 1000. Эти цифры наглядно показывают, что покупатели отдают предпочтение именно SUV, несмотря на периодические всплески интереса к классическим легковым автомобилям.
Управляющий директор Mazda в Австралии Винеш Бхинди также подтвердил, что среднеразмерные кроссоверы остаются наиболее востребованными среди местных покупателей. По данным CarScoops, в 2026 году кроссоверы заняли почти 63% рынка новых автомобилей в Австралии. Это не только отражает глобальный тренд, но и подчеркивает, насколько сильно изменились предпочтения потребителей за последние годы. В модельном ряду Mazda сегодня доминируют кроссоверы: CX-3, CX-30, CX-50, CX-5, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90. Легковые автомобили представлены лишь несколькими моделями - Mazda2, Mazda3, Mazda6e и MX-5, причем производство последних планируется постепенно свернуть.
Интересно, что подобные тенденции наблюдаются и у других брендов. Например, недавно на рынке появился Citroen C5X, который также позиционируется как кросс-универсал и уже вызвал оживление среди покупателей. Подробности о старте продаж и особенностях этой модели можно найти в материале о новых предложениях Citroen на российском рынке.
Если взглянуть шире, становится понятно: кроссоверы не просто удерживают позиции, а продолжают вытеснять традиционные легковые автомобили. Это связано не только с модой, но и с изменением образа жизни, инфраструктуры и даже климата в ряде стран. По информации Российская Газета, Mazda делает ставку на расширение линейки SUV, что может повлиять и на российский рынок, где спрос на такие автомобили стабильно высок. Важно отметить, что в ближайшие годы сокращение производства легковых моделей может привести к еще большему доминированию кроссоверов в продаже новых машин.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: по данным отраслевых аналитиков, в 2025-2026 годах доля SUV в мировых продажах продолжит расти, а производители будут все чаще предлагать гибридные и электрические версии кроссоверов. Это создает новые возможности для покупателей, но и требует внимательного подхода к выбору - как по цене, так и по техническим характеристикам. Для российского рынка это означает, что в ближайшие годы ассортимент SUV будет только расширяться, а конкуренция между брендами усилится. Судя по всему, эпоха кроссоверов далека от завершения, и автолюбителям стоит учитывать этот тренд при планировании покупки.
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