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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 20:38

Почему Mazda Scrum в Японии дешевле Лада Гранта: особенности, комплектации, цены

Почему Mazda Scrum в Японии дешевле Лада Гранта: особенности, комплектации, цены

Ценовой нокаут: обновленная Mazda Scrum оказалась дешевле Лада Гранта в России — есть ли у нее перспективы

Почему Mazda Scrum в Японии дешевле Лада Гранта: особенности, комплектации, цены

На японском рынке стартовали продажи обновленной Mazda Scrum, которая оказалась дешевле базовой Лада Гранта в России. Модель получила современное оснащение и расширенные системы безопасности, что делает ее интересной альтернативой для покупателей в сегменте доступных автомобилей.

На японском рынке стартовали продажи обновленной Mazda Scrum, которая оказалась дешевле базовой Лада Гранта в России. Модель получила современное оснащение и расширенные системы безопасности, что делает ее интересной альтернативой для покупателей в сегменте доступных автомобилей.

Японский рынок получил обновленную Mazda Scrum, и это событие сразу привлекло внимание: стартовая цена оказалась ниже, чем в случае с Лада Гранта в России. Подобный расклад встречается нечасто, особенно если учесть, что речь идет о новой модели с современным оснащением.

Mazda Scrum представлена в двух вариантах — грузовой фургон и пассажирский универсал, обе построены на базе Suzuki Every, что соответствует внутреннему рынку Японии.

Минимальная стоимость Mazda Scrum составляет 1 354 100 иен, что по современному курсу примерно 608 тысяч рублей. Для сравнения, Лада Гранта в России стоит заметно дороже, и это представляет собой уникальное ценовое преимущество для японской модели.

Внешние изменения в Scrum точечные: радиаторная решетка стала агрессивнее, воздухозаборник уменьшился. В салоне преобладает черная отделка, новое рулевое колесо, полностью цифровая приборная панель — традиционные стрелки ушли в прошлое.

Безопасность – еще один сильный аргумент. Уже в базовой комплектации Mazda Scrum Van установлена монокулярная камера и миллиметровый радар, которые управляют системой предотвращения столкновений. После обновления система научилась распознавать не только автомобили, но и пешеходов с велосипедистами. В дополнение появился передний парктроник с оригинальными ультразвуковыми датчиками, что особенно полезно в плотном городском трафике.

Электроника Mazda Scrum включает подсказки о начале движения впереди стоящего автомобиля и сигналы о смене цвета светофора. Система контроля полос теперь не просто предупреждает, а активно предотвращает выезд за границы разметки. Для дальних поездок предусмотрен адаптивный круиз-контроль, а зимой пригодится подогрев руля — приятная мелочь для японских условий.

Техническая часть осталась без сюрпризов: под капотом — 0,66-литровый двигатель мощностью 50 л.с., а для тех, кто хочет больше динамики, есть турбоверсия на 64 л.с. Коробки передач — классическая пятиступенчатая механика или вариатор. Такой набор делает модель универсальной для городских и пригородных поездок.

Для российского рынка новость о доступной Mazda Scrum может быть особенно актуальной на фоне роста цен на отечественные автомобили. В условиях, когда даже базовые комплектации становятся менее доступными, появление на рынке таких моделей с расширенным набором функций и более доступной ценой может привести к новым тенденциям в сегменте бюджетных авто. Судя по данным, японские производители продолжают обеспечивать безопасность и технологичность даже в самых доступных моделях.

Интересно, что практика выпуска одних и тех же моделей под разными брендами для Японии привычна. Mazda Scrum — это на самом деле Suzuki Every, но с иной эмблемой и тонкостями в отделке. Такой подход позволяет расширить предложение без дополнительных затрат на доработку. Кстати, если вас интересуют различия между японскими и китайскими версиями Mazda, стоит обратить внимание на разбор Mazda CX-5 из Японии и Китая .

Упомянутые модели: Mazda Scrum, ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: Mazda, ВАЗ (Lada)
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