10 декабря 2019, 11:41
Mazda сертифицировала в России кроссовер CX-30
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Фото: Mazda
Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый компактный кроссовер Mazda CX-30. Новинку предложат с безальтернативным «атмосферником» SkyActiv-G объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Продажи Mazda CX-30 стартуют в России через 2 - 3 месяца.
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
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Европейские продажи начались летом. Покупателям предложили версии с дизельным мотором Skyactiv-D объемом 1,8 литра (116 л.с., 270 Нм) и бензиновым 2,0-литровым Skyactiv-G (122 л.с., 213 Нм). Оба дополнены гибридным «довеском» по технологии mild hybrid. Кроме того, кроссовер получил новейший мотор семейства Skyactiv-X с технологией воспламенения от сжатия (SPCCI), как на дизельных агрегатах. Его отдача составляет 180 л.с. и 224 Нм момента.
Согласно опубликованному ОТТС, выбора моторов в России не будет. Двухлитровый атмосферный двигатель SkyActiv-G (150 л.с., 213 Нм) будет сочетаться с «механикой» или «автоматом». Стандартно привод – передний, в топовых версиях – только полный в паре с 6-диапазонной АКПП. В список доступных опций вошел кожаный салон, система кругового обзора, электропривод багажной двери и люк на крыше. Кроссоверы Mazda СХ-30 будут поставлять в Россию напрямую из Японии, поэтому их цена может оказаться на уровне более крупных Mazda СХ-5, собранных во Владивостоке – от 1,6 млн рублей. Первые поставки ожидаются ближе к марту 2020 года.
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Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
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Комментарии пользователей
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