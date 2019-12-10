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10 декабря 2019, 11:41

Mazda сертифицировала в России кроссовер CX-30

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Фото: Mazda
Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый компактный кроссовер Mazda CX-30. Новинку предложат с безальтернативным «атмосферником» SkyActiv-G объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Продажи Mazda CX-30 стартуют в России через 2 - 3 месяца.
Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30

Фото: Mazda

Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30

Фото: Mazda

Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30

Фото: Mazda

Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30

Фото: Mazda

Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30

Фото: Mazda

Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30

Фото: Mazda

Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30
Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30
Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30
Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30
Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30
Mazda сертифицировала в России кроссовер CX 30
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Новый кроссовер Mazda СХ-30 представили на Женевском автосалоне в марте 2019 года. В модельном ряду марки новинка заняла место между CX-3 и CX-5. Как и новое семейство Mazda 3, кроссовер построен на платформе Skyactiv-Vehicle Architecture. Его габаритные размеры: длина – 4 395 мм, ширина – 1 795 мм, колесная база – 2 655 мм. 

Европейские продажи начались летом. Покупателям предложили версии с дизельным мотором Skyactiv-D объемом 1,8 литра (116 л.с., 270 Нм) и бензиновым 2,0-литровым Skyactiv-G (122 л.с., 213 Нм). Оба дополнены гибридным «довеском» по технологии mild hybrid. Кроме того, кроссовер получил новейший мотор семейства Skyactiv-X с технологией воспламенения от сжатия (SPCCI), как на дизельных агрегатах. Его отдача составляет 180 л.с. и 224 Нм момента.

Согласно опубликованному ОТТС, выбора моторов в России не будет. Двухлитровый атмосферный двигатель SkyActiv-G (150 л.с., 213 Нм) будет сочетаться с «механикой» или «автоматом». Стандартно привод – передний, в топовых версиях – только полный в паре с 6-диапазонной АКПП. В список доступных опций вошел кожаный салон, система кругового обзора, электропривод багажной двери и люк на крыше. Кроссоверы Mazda СХ-30 будут поставлять в Россию напрямую из Японии, поэтому их цена может оказаться на уровне более крупных Mazda СХ-5, собранных во Владивостоке – от 1,6 млн рублей. Первые поставки ожидаются ближе к марту 2020 года.

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Mazda сертифицировала в России кроссовер CX-30
{{material_125921}}Новый кроссовер Mazda СХ-30 представили на Женевском автосалоне в марте 2019 года. В модельном ряду марки новинка заняла место между CX-3 и CX-5. Как и новое семейство Mazda 3, кроссовер построен на платформе Skyactiv-Vehicle Architecture. Его габаритные размеры: длина – 4 395 мм, ширина – 1 795 мм, колесная база – 2 655 мм. Европейские продажи начались летом. Покупателям предложили версии с дизельным мотором Skyactiv-D объемом 1,8 литра (116 л.с., 270 Нм) и бензиновым 2,0-литровым Skyactiv-G (122 л.с., 213 Нм). Оба дополнены гибридным «довеском» по технологии mild hybrid. Кроме того, кроссовер получил новейший мотор семейства Skyactiv-X с технологией воспламенения от сжатия (SPCCI), как на дизельных агрегатах. Его отдача составляет 180 л.с. и 224 Нм момента.Согласно опубликованному ОТТС, выбора моторов в России не будет. Двухлитровый атмосферный двигатель SkyActiv-G (150 л.с., 213 Нм) будет сочетаться с «механикой» или «автоматом». Стандартно привод – передний, в топовых версиях – только полный в паре с 6-диапазонной АКПП. В список доступных опций вошел кожаный салон, система кругового обзора, электропривод багажной двери и люк на крыше. Кроссоверы Mazda СХ-30 будут поставлять в Россию напрямую из Японии, поэтому их цена может оказаться на уровне более крупных Mazda СХ-5, собранных во Владивостоке – от 1,6 млн рублей. Первые поставки ожидаются ближе к марту 2020 года.
2019-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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