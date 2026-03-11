Почему россияне снова выбирают мировые бренды? Разбираемся в причинах бума на иномарки

11 марта 2026, 11:22
Mazda стала лидером среди некитайских иномарок в России: продажи взлетели в 2,5 раза
В России зафиксирован неожиданный скачок продаж новых иномарок: за два месяца 2026 года зарегистрировано в 2,5 раза больше машин, чем год назад. Почему Mazda оказалась впереди Toyota и BMW, и как новые правила изменили рынок - объясняем, что это значит для покупателей.
Рынок новых автомобилей в России переживает заметные перемены: за январь и февраль 2026 года количество зарегистрированных новых легковых машин глобальных брендов достигло 24,4 тысячи. Это не просто рост - это настоящий прорыв, ведь год назад за тот же период на учет встало менее 10 тысяч таких авто. Для российских автолюбителей это означает расширение выбора и новые возможности, особенно на фоне ограниченного ассортимента последних лет.
Как сообщает «Российская Газета», доля мировых брендов на рынке выросла до 15,2% - в начале 2025 года этот показатель был всего около 6%. Такой скачок связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, в начале прошлого года многие ожидали возвращения крупных мировых автопроизводителей на российский рынок из-за улучшения отношений с США. Однако эти надежды быстро рассеялись, и покупатели решили не ждать, а действовать - спрос на иномарки резко вырос.
Второй важный момент - новые правила начисления утилизационного сбора, которые вступили в силу с 1 декабря 2025 года. Это нововведение подстегнуло интерес к импортным автомобилям: многие поспешили приобрести машину до возможного подорожания. В результате продажи новых некитайских иномарок увеличились на 148% по сравнению с прошлым годом.
Лидером среди некитайских брендов стала Mazda: за два месяца 2026 года в России зарегистрировано 4871 новый автомобиль этой марки, причем большинство - это популярная модель CX-5. На втором месте оказалась Toyota с 4093 проданными машинами, а третью строчку заняла BMW - 2180 автомобилей. Четвертое и пятое места достались Volkswagen (2036 авто) и Skoda (1518 авто) соответственно.
Интересно, что почти половина всех новых иномарок глобальных брендов, появившихся на российском рынке, приходится на японские марки - их доля составляет 48,4%. Немецкие производители занимают 28,2%, а южнокорейские - 11,7%. При этом более двух третей этих автомобилей собираются на заводах в Китае, что стало неожиданным трендом последних лет.
Эксперты отмечают, что подобная динамика может изменить структуру рынка в ближайшие месяцы. Многие россияне, которые раньше ориентировались на китайские автомобили, теперь снова обращают внимание на привычные мировые бренды. Однако, как подчеркивают специалисты, ситуация остается нестабильной: многое зависит от дальнейших изменений в законодательстве и экономических условиях.
Стоит отметить, что интерес к новым иномаркам сопровождается и ростом спроса на подержанные автомобили. Например, недавно аналитики подробно разобрали, какие старые Lada чаще всего покупают в кредит, и почему эти машины не теряют популярности даже на фоне роста цен - подробнее об этом можно узнать в материале о востребованных подержанных Lada в Петербурге.
Таким образом, российский авторынок продолжает удивлять: несмотря на все ограничения и перемены, спрос на новые иномарки растет, а Mazda неожиданно вырывается в лидеры среди некитайских брендов. Для покупателей это шанс выбрать автомобиль, который еще недавно казался недоступным.
