Сиденья Mazda сначала греют, потом поджаривают: в США разгорается скандал

Mazda столкнулась с иском в США: владельцы требуют компенсации за перегрев сидений

В США сразу несколько владельцев Mazda подали коллективный иск из-за опасного перегрева сидений. Пострадавшие требуют крупные выплаты, а под угрозой оказались сотни тысяч машин. Почему проблема может коснуться и других брендов, и что грозит водителям - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов эта новость может стать тревожным сигналом: в США разгорается судебный скандал вокруг Mazda, где владельцы сразу нескольких моделей столкнулись с опасной неисправностью - система подогрева сидений способна не только испортить одежду, но и привести к ожогам. В условиях, когда многие россияне выбирают автомобили с подогревом сидений из-за сурового климата, подобные случаи вызывают закономерный интерес и опасения.

Как сообщает Carscoops, коллективный иск против Mazda подан в американский суд сразу от пяти владельцев моделей Mazda 6, CX-9, CX-30 и CX-50. Истцы утверждают, что подогрев сидений в их автомобилях работал с перебоями и приводил к сильному перегреву. В результате некоторые получили ожоги, а вещи, оставленные на сиденьях, были повреждены. Один из заявителей, Мика Прохаска, приобрел Mazda CX-9 2017 года и спустя несколько лет столкнулся с тем, что подушка переднего пассажирского сиденья настолько нагрелась, что прожгла куртку и оставила дыру в обивке. Другой участник иска, Патрик Сандовал из Калифорнии, сообщил о повреждениях кожи на ногах и ягодицах, усугубленных его заболеванием, снижающим чувствительность. По его словам, перегрев сиденья также негативно сказался на уже существующей травме позвоночника.

Еще один истец, Рассел Дж. Куинн, спустя девять лет после покупки Mazda CX-9 2016 года заметил дым, исходящий из-подогреваемого пассажирского сиденья. В дилерском центре ему предложили просто отключить систему за 650 долларов, не устранив причину неисправности. В иске фигурируют автомобили Mazda CX-9 2016-2017 годов, Mazda 6 2018 года, CX-30 2024 года, CX-50 2023 года и CX-5 2023 года. По оценкам, проблема может затронуть до 301 549 машин, а общая сумма возможных компенсаций превышает 6,7 миллиона долларов.

В иске отмечается, что Mazda якобы знала о рисках, связанных с подогревом сидений, но не уведомила владельцев о потенциальной опасности. Это не первый случай, когда японский автопроизводитель сталкивается с подобными претензиями: в сентябре 2024 года владелица Mazda 6 2018 года также обратилась в суд, заявив о серьезных ожогах и шрамах из-за неисправности системы подогрева.

Ситуация с Mazda напоминает о других громких судебных разбирательствах в автосфере. Например, недавно дилер Chery был вынужден выплатить более 6 миллионов рублей владельцу из-за заводских дефектов, что стало заметным прецедентом для рынка - подробнее об этом случае можно узнать в материале о судебных выплатах за неисправности авто.

Для справки: подогрев сидений - популярная опция в современных автомобилях, особенно в странах с холодным климатом. Однако, как показывает практика, даже у крупных брендов случаются сбои, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья и имущества. Важно помнить, что при появлении запаха гари, дыма или чрезмерного нагрева сидений необходимо немедленно обратиться в сервисный центр и не игнорировать первые признаки неисправности. Подобные иски могут повлиять на подход производителей к контролю качества и информированию клиентов о возможных рисках.