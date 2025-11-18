Загадочный электромобиль Mazda замечен на дорогах США – что скрывает тестовый прототип?

18 ноября 2025, 19:26
Mazda тестирует новый электрический кроссовер в Калифорнии – дебют ожидается к 2027 году
Mazda готовит свежий электрокроссовер, который может появиться на рынке уже через пару лет. Прототип заметили в Калифорнии, но подробности держатся в секрете. Эксперты гадают, каким будет серийный вариант. Следите за развитием событий – новинка обещает удивить.
В Калифорнии на дорогах общего пользования был замечен загадочный тестовый автомобиль Mazda, который, по всей видимости, станет новым компактным электрокроссовером бренда. Несмотря на то, что у японской марки уже есть внушительный выбор кроссоверов, компания явно не собирается останавливаться на достигнутом и планирует расширить свою линейку за счет полностью электрической модели.
Тестовый экземпляр был замечен неподалеку от исследовательского центра Mazda в Ирвайне. Внешне автомобиль напоминает смесь сразу нескольких моделей: кузов, вероятно, позаимствован у CX-70 или CX-90, а задние боковые окна напоминают CX-80. По размерам машина близка к CX-50, что указывает на компактный класс. Однако, несмотря на узнаваемые черты, перед нами не серийная версия, а так называемый «мул» – ранний прототип, использующий кузов от другой модели для испытаний новых агрегатов.
Внимательные наблюдатели отметили, что фирменная решетка радиатора Mazda на тестовом автомобиле была полностью закрыта, а в переднем бампере виднелся небольшой воздухозаборник. Фары и задние фонари выглядели знакомо, но не исключено, что к моменту выхода серийной версии их дизайн изменится. Еще одна деталь – колеса были заметно утоплены в колесные арки, что говорит о более узкой колее по сравнению с CX-90. Это еще раз подтверждает, что речь идет о компактном электрокроссовере.
Несколько лет назад Mazda анонсировала разработку новой платформы Skyactiv EV Scalable Architecture, которая должна стать основой для будущих электромобилей марки. Изначально предполагалось, что первые модели на этой архитектуре появятся уже в 2025 году, однако теперь становится ясно, что сроки сдвигаются. По информации зарубежных СМИ, официальный дебют новинки может состояться не раньше 2027 года, а на рынок США автомобиль выйдет, вероятно, как модель 2028 года.
Пока что Mazda не раскрывает никаких технических подробностей о новом электрокроссовере. Ожидается, что по мере приближения к серийному производству прототип получит собственный кузов и окончательный дизайн. Следить за развитием проекта будет особенно интересно, ведь японский бренд традиционно делает ставку на драйверские качества и оригинальные решения. Какой окажется новая электрическая Mazda – покажет время.
