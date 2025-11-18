Загадочный электромобиль Mazda замечен на дорогах США – что скрывает тестовый прототип?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 19:26

Mazda тестирует новый электрический кроссовер в Калифорнии – дебют ожидается к 2027 году

Mazda тестирует новый электрический кроссовер в Калифорнии – дебют ожидается к 2027 году

Загадочный электромобиль Mazda замечен на дорогах США – что скрывает тестовый прототип?

Mazda тестирует новый электрический кроссовер в Калифорнии – дебют ожидается к 2027 году

Mazda готовит свежий электрокроссовер, который может появиться на рынке уже через пару лет. Прототип заметили в Калифорнии, но подробности держатся в секрете. Эксперты гадают, каким будет серийный вариант. Следите за развитием событий – новинка обещает удивить.

Mazda готовит свежий электрокроссовер, который может появиться на рынке уже через пару лет. Прототип заметили в Калифорнии, но подробности держатся в секрете. Эксперты гадают, каким будет серийный вариант. Следите за развитием событий – новинка обещает удивить.

В Калифорнии на дорогах общего пользования был замечен загадочный тестовый автомобиль Mazda, который, по всей видимости, станет новым компактным электрокроссовером бренда. Несмотря на то, что у японской марки уже есть внушительный выбор кроссоверов, компания явно не собирается останавливаться на достигнутом и планирует расширить свою линейку за счет полностью электрической модели.

Тестовый экземпляр был замечен неподалеку от исследовательского центра Mazda в Ирвайне. Внешне автомобиль напоминает смесь сразу нескольких моделей: кузов, вероятно, позаимствован у CX-70 или CX-90, а задние боковые окна напоминают CX-80. По размерам машина близка к CX-50, что указывает на компактный класс. Однако, несмотря на узнаваемые черты, перед нами не серийная версия, а так называемый «мул» – ранний прототип, использующий кузов от другой модели для испытаний новых агрегатов.

Внимательные наблюдатели отметили, что фирменная решетка радиатора Mazda на тестовом автомобиле была полностью закрыта, а в переднем бампере виднелся небольшой воздухозаборник. Фары и задние фонари выглядели знакомо, но не исключено, что к моменту выхода серийной версии их дизайн изменится. Еще одна деталь – колеса были заметно утоплены в колесные арки, что говорит о более узкой колее по сравнению с CX-90. Это еще раз подтверждает, что речь идет о компактном электрокроссовере.

Несколько лет назад Mazda анонсировала разработку новой платформы Skyactiv EV Scalable Architecture, которая должна стать основой для будущих электромобилей марки. Изначально предполагалось, что первые модели на этой архитектуре появятся уже в 2025 году, однако теперь становится ясно, что сроки сдвигаются. По информации зарубежных СМИ, официальный дебют новинки может состояться не раньше 2027 года, а на рынок США автомобиль выйдет, вероятно, как модель 2028 года.

Пока что Mazda не раскрывает никаких технических подробностей о новом электрокроссовере. Ожидается, что по мере приближения к серийному производству прототип получит собственный кузов и окончательный дизайн. Следить за развитием проекта будет особенно интересно, ведь японский бренд традиционно делает ставку на драйверские качества и оригинальные решения. Какой окажется новая электрическая Mazda – покажет время.

Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Ижевск Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться