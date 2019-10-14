14 октября 2019, 08:23
Mazda тестирует прототип RX-8, подогревая надежду на возвращение ротора
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На протяжении последней недели на немецкой трассе Нюрбургринг тестируют прототип Mazda RX-8. Остается только гадать, что скрывается под кузовом автомобиля, снятого с производства 7 лет назад.
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Роторный двигатель вернется в 2019 году в составе силовой установки электрокара Mazda. Такое заявление сделал ...Читать далее
Ясно, что Mazda выбрала RX-8 в качестве тестового «мула» неслучайно. Но что это может означать? Планирует ли японский автопроизводитель выпустить новый спорткар Mazda RX-9? Или на Нюрбургринге просто тестируют новую силовую установку с роторным мотором? Наиболее вероятен второй вариант. Тем более, что Mazda уже официально подтвердила возвращение ротора в качестве гибридного довеска, который позволит увеличить дальность хода электрокара.
На открывающемся через две недели автосалоне в Токио Mazda пообещала представить свой первый электромобиль. Компания сообщила, что это будет принципиально новая модель. Ожидается, что автомобиль оснастят электромотором, который будет выдавать 143 л.с. и 265 Нм пикового крутящего момента. Новинку планируют продавать по всему миру. Для рынка США электрическую силовую установку электрокара могут дополнить небольшим бензиновым роторным двигателем. Ротор будет выполнять роль генератора и подзаряжать аккумуляторные батареи, что позволит серьезно увеличить дальность хода.
Комментарии
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Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
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Комментарии пользователей
temeraromashin14.10.2019 23:01
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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Цитата:| можно заменить двигатель на отечественный С Toyota Supra двигатель подходит ) ) )
Сразу скажу что было и то и то 2.3 Sport ниедет, а жрет тоже неплохо. Если не напрягает "незапланированный" ремонт ротора и расход под 20литров бери рыксу.
в целом машина "пушка", а сердце оно же мотор храмает и даже очень (
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