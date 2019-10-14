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14 октября 2019, 08:23

Mazda тестирует прототип RX-8, подогревая надежду на возвращение ротора

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На протяжении последней недели на немецкой трассе Нюрбургринг тестируют прототип Mazda RX-8. Остается только гадать, что скрывается под кузовом автомобиля, снятого с производства 7 лет назад.
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Слухи о возможном возвращении роторного двигателя периодически возникают с тех пор, как Mazda прекратила выпуск RX-8 в 2012 году. Появление тестового «мула» в виде Mazda RX-8 на испытательной трассе Нюрбургринга вновь воодушевило поклонников марки. Передняя часть прототипа скрыта камуфляжной пленкой, в остальном – он выглядит, как последний RX-8.

Ясно, что Mazda выбрала RX-8 в качестве тестового «мула» неслучайно. Но что это может означать? Планирует ли японский автопроизводитель выпустить новый спорткар Mazda RX-9? Или на Нюрбургринге просто тестируют новую силовую установку с роторным мотором? Наиболее вероятен второй вариант. Тем более, что Mazda уже официально подтвердила возвращение ротора в качестве гибридного довеска, который позволит увеличить дальность хода электрокара.

На открывающемся через две недели автосалоне в Токио Mazda пообещала представить свой первый электромобиль. Компания сообщила, что это будет принципиально новая модель. Ожидается, что автомобиль оснастят электромотором, который будет выдавать 143 л.с. и 265 Нм пикового крутящего момента. Новинку планируют продавать по всему миру. Для рынка США электрическую силовую установку электрокара могут дополнить небольшим бензиновым роторным двигателем. Ротор будет выполнять роль генератора и подзаряжать аккумуляторные батареи, что позволит серьезно увеличить дальность хода.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
temeraromashin14.10.2019 23:01
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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Отзывы по теме
Форум Mazda RX-8
Цитата:| можно заменить двигатель на отечественный С Toyota Supra двигатель подходит ) ) )
Камилла
Mazda RX-8
Сразу скажу что было и то и то 2.3 Sport ниедет, а жрет тоже неплохо. Если не напрягает "незапланированный" ремонт ротора и расход под 20литров бери рыксу.
лобко
Отзыв о Mazda RX-8 2003 года
в целом машина "пушка", а сердце оно же мотор храмает и даже очень (
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Mazda тестирует прототип RX-8, подогревая надежду на возвращение ротора
{{material_122689}}Слухи о возможном возвращении роторного двигателя периодически возникают с тех пор, как Mazda прекратила выпуск RX-8 в 2012 году. Появление тестового «мула» в виде Mazda RX-8 на испытательной трассе Нюрбургринга вновь воодушевило поклонников марки. Передняя часть прототипа скрыта камуфляжной пленкой, в остальном – он выглядит, как последний RX-8.Ясно, что Mazda выбрала RX-8 в качестве тестового «мула» неслучайно. Но что это может означать? Планирует ли японский автопроизводитель выпустить новый спорткар Mazda RX-9? Или на Нюрбургринге просто тестируют новую силовую установку с роторным мотором? Наиболее вероятен второй вариант. Тем более, что Mazda уже официально подтвердила возвращение ротора в качестве гибридного довеска, который позволит увеличить дальность хода электрокара.На открывающемся через две недели автосалоне в Токио Mazda пообещала представить свой первый электромобиль. Компания сообщила, что это будет принципиально новая модель. Ожидается, что автомобиль оснастят электромотором, который будет выдавать 143 л.с. и 265 Нм пикового крутящего момента. Новинку планируют продавать по всему миру. Для рынка США электрическую силовую установку электрокара могут дополнить небольшим бензиновым роторным двигателем. Ротор будет выполнять роль генератора и подзаряжать аккумуляторные батареи, что позволит серьезно увеличить дальность хода.
2019-10-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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