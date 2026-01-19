Кто еще удивил в рейтинге продаж: неожиданные имена в топе

Mazda ворвалась в десятку лидеров российского рынка: неожиданный успех японцев

Mazda неожиданно оказалась среди самых продаваемых марок в России. Лидеры рейтинга удивили экспертов. Китайские и белорусские бренды не уступают позиции. Интрига сохраняется.

Третья неделя января 2026 года принесла неожиданные перемены на российском автомобильном рынке. Японская Mazda, которую многие уже списывали со счетов, внезапно оказалась в числе самых востребованных марок страны. По информации Автостат, за период с 12 по 18 января россияне приобрели 538 новых автомобилей Mazda. Этот результат позволил бренду впервые за долгое время войти в топ-10 по продажам среди всех автопроизводителей, представленных в России.

Безоговорочным лидером по-прежнему остается LADA. За отчетную неделю дилеры реализовали 5 338 новых машин отечественной марки. На втором месте - китайский Haval с результатом 2 896 автомобилей. Третью строчку занял российский TENET, который смог продать 2 604 машины. Китайский Geely также не остался в стороне, преодолев отметку в тысячу реализованных авто - 1 385 штук. Пятерку замкнул белорусский Belgee, показав результат 771 автомобиль.

В десятке лидеров оказались и другие интересные игроки. Японская Toyota реализовала 754 машины, а китайские Changan и Jetour - 701 и 582 соответственно. Mazda, несмотря на все сложности последних лет, заняла девятое место с 538 проданными авто. Замыкает топ-10 отечественный Solaris, который разошелся тиражом в 395 экземпляров.

Всего за третью неделю января в России было продано 22,6 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что рынок постепенно оживает, а конкуренция между брендами становится все острее. Особенно заметно, как китайские и белорусские производители уверенно закрепляются в верхней части рейтинга, вытесняя привычных фаворитов.

По мнению аналитиков, столь резкий скачок Mazda связан с появлением новых моделей и активной работой дилеров. Однако не стоит забывать и о том, что российские покупатели все чаще обращают внимание на альтернативные варианты, устав от однообразия рынка. Интересно, что в десятке лидеров сразу четыре бренда из Китая, что еще недавно казалось невозможным.