Кто еще удивил в рейтинге продаж: неожиданные имена в топе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

19 января 2026, 13:47

Mazda ворвалась в десятку лидеров российского рынка: неожиданный успех японцев

Mazda ворвалась в десятку лидеров российского рынка: неожиданный успех японцев

Кто еще удивил в рейтинге продаж: неожиданные имена в топе

Mazda ворвалась в десятку лидеров российского рынка: неожиданный успех японцев

Mazda неожиданно оказалась среди самых продаваемых марок в России. Лидеры рейтинга удивили экспертов. Китайские и белорусские бренды не уступают позиции. Интрига сохраняется.

Mazda неожиданно оказалась среди самых продаваемых марок в России. Лидеры рейтинга удивили экспертов. Китайские и белорусские бренды не уступают позиции. Интрига сохраняется.

Третья неделя января 2026 года принесла неожиданные перемены на российском автомобильном рынке. Японская Mazda, которую многие уже списывали со счетов, внезапно оказалась в числе самых востребованных марок страны. По информации Автостат, за период с 12 по 18 января россияне приобрели 538 новых автомобилей Mazda. Этот результат позволил бренду впервые за долгое время войти в топ-10 по продажам среди всех автопроизводителей, представленных в России.

Безоговорочным лидером по-прежнему остается LADA. За отчетную неделю дилеры реализовали 5 338 новых машин отечественной марки. На втором месте - китайский Haval с результатом 2 896 автомобилей. Третью строчку занял российский TENET, который смог продать 2 604 машины. Китайский Geely также не остался в стороне, преодолев отметку в тысячу реализованных авто - 1 385 штук. Пятерку замкнул белорусский Belgee, показав результат 771 автомобиль.

В десятке лидеров оказались и другие интересные игроки. Японская Toyota реализовала 754 машины, а китайские Changan и Jetour - 701 и 582 соответственно. Mazda, несмотря на все сложности последних лет, заняла девятое место с 538 проданными авто. Замыкает топ-10 отечественный Solaris, который разошелся тиражом в 395 экземпляров.

Всего за третью неделю января в России было продано 22,6 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что рынок постепенно оживает, а конкуренция между брендами становится все острее. Особенно заметно, как китайские и белорусские производители уверенно закрепляются в верхней части рейтинга, вытесняя привычных фаворитов.

По мнению аналитиков, столь резкий скачок Mazda связан с появлением новых моделей и активной работой дилеров. Однако не стоит забывать и о том, что российские покупатели все чаще обращают внимание на альтернативные варианты, устав от однообразия рынка. Интересно, что в десятке лидеров сразу четыре бренда из Китая, что еще недавно казалось невозможным.

Упомянутые марки: Mazda, Haval, Geely, Toyota, Changan, Jetour, Belgee, TENET, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда, Хавейл, Джили, Тойота, Чинган, Джетур, Белджи, Тенет, Лада

Похожие материалы Мазда, Хавейл, Джили, Тойота, Чинган, Джетур, Белджи, Тенет, Лада

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Оренбург Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться