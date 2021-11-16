Mazda выпустила новый кроссовер: он очень красивый (фото)
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Визуально Mazda CX-50 отличается более длинным и широким капотом, пластиковым защитным обвесом и более «злым» прищуром светодиодных фар. В техническом плане кроссовер унифицирован с CX-5, в основе которого лежит переднеприводная платформа с поперечным расположением двигателя. В моторную гамму войдут 2,5-литровые наддувные и атмосферные агрегаты Skyactiv-G, но в перспективе появятся и гибридные версии.
Выпускать Mazda CX-50 будут на заводе Mazda Toyota Manufacturing (MTM) в Хантсвилле, штат Алабама (США). Серийная сборка стартует в январе 2022 года. Здесь уже выпускают Toyota Corolla Cross.
- 1 250 000 РMazda CX-5 2020 в Москве
- 2 760 000 РMazda CX-5 2020 в Москве
- 2 666 000 РMazda CX-5 2018 в Москве
- 2 649 000 РMazda CX-5 2019 в Москве
- 2 625 000 РMazda CX-5 2020 в Москве
- 2 620 000 РMazda CX-5 2019 в Москве
- 2 210 000 РMazda CX-5 2018 в Москве
- 1 149 000 РMazda CX-5 2011 в Москве
- 2 297 000 РMazda CX-5 2016 в Москве
- 1 850 000 РMazda CX-5 2019 в Москве
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