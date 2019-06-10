10 июня 2019, 08:21
Mazda выпустит электрокар к 2020 году
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Эра электрификации не обошла стороной и Mazda. Компания планирует представить свой первый серийный электрокар в 2020 году. Гибридные автомобили появятся еще через один-два года. Главная причина – ужесточающиеся с каждым годом экологические стандарты.
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В этой связи глава Mazda Акира Марумото сообщил, что компания выпустит свой первый серийный электромобиль в 2020 году, а гибрид появится на дорогах в 2021 или 2022 году. Но выпустить «зеленые» автомобили – это только половина дела, необходимо добиться приличного спроса на эти модели. Ведь европейская экологическая комиссия будет учитывать долю электрокаров и гибридов в общем объеме продаж каждой компании.
Разработкой электрических технологий специалисты Mazda занимаются совместно с инженерами Toyota. Но первый электрокар, который появится уже в следующем году, обещают построить на оригинальной платформе Mazda. Чтобы увеличить запас года, электромобиль могут оснастить небольшим роторным двигателем, предназначенным для подзарядки аккумуляторных батарей.
Кроме того, большие надежды в Mazda возлагают на новый двигатель Skyactiv-X. Его выбросы CO2 не должны превышать 100 г/км. Уже в 2019 году в продажу поступят автомобили семейства Mazda 3, оснащенные этим инновационным бензиновым мотором с технологией воспламенения от сжатия, как у дизельных агрегатов. Позднее инженеры обещают выпустить и двигатель Skyactiv-X, работающий на тяжелом топливе.
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