10 июня 2019, 08:21

Mazda выпустит электрокар к 2020 году

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Эра электрификации не обошла стороной и Mazda. Компания планирует представить свой первый серийный электрокар в 2020 году. Гибридные автомобили появятся еще через один-два года. Главная причина – ужесточающиеся с каждым годом экологические стандарты.
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Новый стандарт тестирования (WLTP) полностью вступает в силу 2020 году. Согласно новым правилам, до 90% модельного ряда автопроизводителей должны укладываться в более строгие показатели выбросов – не выше 114,7 г/км. А с 2021 года Европу ждут еще более жесткие нормы. Нарушителям грозят приличные штрафы – не менее 624 евро за каждый проданный автомобиль. Выбросы современных машин Mazda находятся в диапазоне от 128 г/км до 150 г/км.

В этой связи глава Mazda Акира Марумото сообщил, что компания выпустит свой первый серийный электромобиль в 2020 году, а гибрид появится на дорогах в 2021 или 2022 году. Но выпустить «зеленые» автомобили – это только половина дела, необходимо добиться приличного спроса на эти модели. Ведь европейская экологическая комиссия будет учитывать долю электрокаров и гибридов в общем объеме продаж каждой компании.

Разработкой электрических технологий специалисты Mazda занимаются совместно с инженерами Toyota. Но первый электрокар, который появится уже в следующем году, обещают построить на оригинальной платформе Mazda. Чтобы увеличить запас года, электромобиль могут оснастить небольшим роторным двигателем, предназначенным для подзарядки аккумуляторных батарей.

Кроме того, большие надежды в Mazda возлагают на новый двигатель Skyactiv-X. Его выбросы CO2 не должны превышать 100 г/км. Уже в 2019 году в продажу поступят автомобили семейства Mazda 3, оснащенные этим инновационным бензиновым мотором с технологией воспламенения от сжатия, как у дизельных агрегатов. Позднее инженеры обещают выпустить и двигатель Skyactiv-X, работающий на тяжелом топливе.

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Mazda выпустит электрокар к 2020 году
{{material_122689}}Новый стандарт тестирования (WLTP) полностью вступает в силу 2020 году. Согласно новым правилам, до 90% модельного ряда автопроизводителей должны укладываться в более строгие показатели выбросов – не выше 114,7 г/км. А с 2021 года Европу ждут еще более жесткие нормы. Нарушителям грозят приличные штрафы – не менее 624 евро за каждый проданный автомобиль. Выбросы современных машин Mazda находятся в диапазоне от 128 г/км до 150 г/км.В этой связи глава Mazda Акира Марумото сообщил, что компания выпустит свой первый серийный электромобиль в 2020 году, а гибрид появится на дорогах в 2021 или 2022 году. Но выпустить «зеленые» автомобили – это только половина дела, необходимо добиться приличного спроса на эти модели. Ведь европейская экологическая комиссия будет учитывать долю электрокаров и гибридов в общем объеме продаж каждой компании.Разработкой электрических технологий специалисты Mazda занимаются совместно с инженерами Toyota. Но первый электрокар, который появится уже в следующем году, обещают построить на оригинальной платформе Mazda. Чтобы увеличить запас года, электромобиль могут оснастить небольшим роторным двигателем, предназначенным для подзарядки аккумуляторных батарей.Кроме того, большие надежды в Mazda возлагают на новый двигатель Skyactiv-X. Его выбросы CO2 не должны превышать 100 г/км. Уже в 2019 году в продажу поступят автомобили семейства Mazda 3, оснащенные этим инновационным бензиновым мотором с технологией воспламенения от сжатия, как у дизельных агрегатов. Позднее инженеры обещают выпустить и двигатель Skyactiv-X, работающий на тяжелом топливе.
2019-06-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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