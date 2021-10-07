Mazda выпустит сразу пять новых кроссоверов в 2022 году
Для североамериканского рынка выпустят кроссоверы CX-50, CX-70 и CX-90. Первые два будут двухрядными, а самый крупный – трехрядным. Кроссовер Mazda CX-50 построят на одной платформе с Mazda3, CX-3 и CX-30. Автомобиль получит полный привод. Сборка стартует уже в январе 2022 года на заводе в Алабаме (США). «Старшие» CX-70 и CX-90 спроектируют на новой заднеприводной архитектуре и оснастят рядными шестицилиндровыми турбомоторами.
А еще в первой половине 2022 года должна выйти новая версия компактного кроссовера MX-30. В состав гибридной силовой установки войдет долгожданный роторно-поршневой двигатель. Он будет играть роль генератора для подзарядки батареи во время движения.
- 2 307 000 РMazda CX-30 2021 в Москве
- 2 125 000 РMazda CX-30 2021 в Москве
- 3 051 000 РMazda CX-30 2020 в Москве
- 2 813 136 РMazda CX-30 2021 в Москве
- 2 895 360 РMazda CX-30 2021 в Москве
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- 2 561 755 РMazda CX-30 2021 в Москве
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- 2 606 400 РMazda CX-30 2021 в Москве
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