24 декабря 2021, 15:30
Mazda запатентовала автомобиль с вертолетной площадкой
Компания Mazda подала заявку на оригинальную автомобильную опцию – взлетно-посадочную площадку для дронов. Это не просто место для посадки, а порт, обеспечивающий связь коптера с электроникой машины.
Дарья Климова Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Пока никакой официальной информации от Mazda по поводу нового патента не поступало, и нам остается только теряться в догадках. Не исключено, что «припаркованный» дрон можно будет использовать не только для съемки живописных окрестностей, но также в качестве камеры кругового обзора или видеорегистратора.
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