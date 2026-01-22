Оригинальные запчасти Mazda теперь доступны в России – что изменилось

Mazda запускает производство сертифицированных тормозных деталей для российских владельцев

Mazda расширяет ассортимент локальных запчастей. Новые тормозные диски и колодки уже на рынке. Сертификация подтверждена, качество под контролем. Какие модели получат обновления - подробности внутри.

Mazda расширяет ассортимент локальных запчастей. Новые тормозные диски и колодки уже на рынке. Сертификация подтверждена, качество под контролем. Какие модели получат обновления - подробности внутри.

Российские владельцы Mazda получили долгожданные новости: теперь оригинальные тормозные диски и передние колодки для популярных моделей производятся внутри страны. Компания «Мазда Мотор Рус» официально объявила о расширении линейки MZD, под которой выпускаются сертифицированные детали для автомобилей японской марки. Это решение стало ответом на растущий спрос на качественные и доступные комплектующие, особенно в условиях ограниченного импорта.

Как сообщает Российская Газета, новые тормозные колодки MZD изготавливаются на российских предприятиях по заказу Mazda. Производитель подчеркивает, что детали полностью соответствуют строгим стандартам бренда и проходят комплексные испытания. Среди заявленных преимуществ - минимальный износ тормозных дисков, отсутствие скрипов при эксплуатации, а также низкий уровень пыли. Кроме того, колодки эффективно работают даже при низких температурах, что особенно актуально для российских зим.

Ассортимент локальных запчастей уже включает тормозные диски для Mazda CX-5 обоих поколений и Mazda 6. В ближайших планах компании - выпуск передних дисков для кроссовера CX-50, который также пользуется популярностью среди российских автолюбителей. Таким образом, Mazda делает ставку на расширение присутствия на рынке послепродажного обслуживания, несмотря на все сложности последних лет.

Под брендом MZD также доступны оригинальные моторные масла, что позволяет владельцам поддерживать свои автомобили в отличном техническом состоянии, не прибегая к сомнительным аналогам. Важно отметить, что все новые детали проходят обязательную сертификацию и соответствуют отраслевым стандартам безопасности.

Ранее «Мазда Мотор Рус» обсуждала с дилерами возможность возобновления официальных поставок автомобилей в Россию. Однако пока основной акцент делается именно на развитии локального производства запчастей и расширении ассортимента для уже эксплуатируемых машин.

На фоне ограниченного доступа к оригинальным комплектующим многие владельцы Mazda сталкивались с трудностями при обслуживании своих автомобилей. Появление сертифицированных тормозных дисков и колодок российского производства снимает часть этих проблем и позволяет рассчитывать на стабильное качество и доступность деталей. Это важный шаг для поддержки лояльных клиентов бренда и сохранения доверия к японской марке на российском рынке.