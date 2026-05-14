Почему рестайлинг Mazda3 в 2027 году разочарует фанатов марки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

14 мая 2026, 10:18

Mazda3 обновят в 2027 году: минимальные изменения и новые опции для Европы

Mazda3 обновят в 2027 году: минимальные изменения и новые опции для Европы

Почему рестайлинг Mazda3 в 2027 году разочарует фанатов марки

Mazda3 обновят в 2027 году: минимальные изменения и новые опции для Европы

Mazda3 спустя восемь лет после выхода получит обновление, которое заметят только самые внимательные. Почему производитель не стал менять техническую часть, какие новые функции появятся и что это значит для рынка - разбираемся, что ждет популярную модель в 2027 году. Мало кто знает, но спрос на Mazda в России резко вырос.

Mazda3 спустя восемь лет после выхода получит обновление, которое заметят только самые внимательные. Почему производитель не стал менять техническую часть, какие новые функции появятся и что это значит для рынка - разбираемся, что ждет популярную модель в 2027 году. Мало кто знает, но спрос на Mazda в России резко вырос.

Для российских автолюбителей новость о рестайлинге Mazda3 может показаться неожиданной: спустя восемь лет после выхода текущего поколения, компания решила ограничиться лишь косметическими изменениями. Это решение важно для тех, кто следит за тенденциями на рынке и рассчитывает на появление новых технологий в массовых моделях.

В 2027 году Mazda3 в кузовах хэтчбек и седан получит обновления, которые на первый взгляд сложно заметить. Основные перемены коснулись оптики: теперь автомобиль будет оснащаться матричными светодиодными фарами с адаптивной функцией для пешеходов и возможностью регулировки яркости в плотном потоке. Такая система снижает риск ослепления встречных водителей и делает ночные поездки безопаснее.

Безопасность стала еще одной ключевой темой обновления. Mazda интегрировала адаптивный круиз-контроль с системой распознавания дорожных знаков, что позволяет менять скорость одним касанием. Кроме того, функции экстренного торможения и ассистент смены полосы теперь способны определять мотоциклы, что особенно актуально для городских условий.

В линейке комплектаций появилась новая версия Homura Plus. Она включает камеру кругового обзора, парковочный ассистент с предупреждением о перекрестном движении, черные кожаные сиденья с подогревом и аудиосистему Bose с 12 динамиками. Такой набор опций раньше был доступен только в более дорогих моделях, а теперь станет частью Mazda3.

Техническая часть осталась прежней: в Европе Mazda3 по-прежнему предлагается с 2,5-литровым атмосферным мотором на 140 л.с., который работает с шестиступенчатой механикой или автоматом. Для тех, кто ценит динамику, доступна гибридная установка e-Skyactiv-X мощностью 186 л.с. Как пишет Carscoops, серьезных изменений в конструкции не произошло, что может разочаровать поклонников марки, ожидавших более глубокого обновления.

Интересно, что на фоне скромного рестайлинга Mazda3, другие производители идут по пути сокращения модельного ряда. Например, недавно стало известно, что Honda убирает с китайского рынка сразу две популярные модели, и это уже отразилось на российском рынке. Подробнее о том, как такие решения влияют на доступность автомобилей, можно узнать в материале о том, почему Honda сокращает модельный ряд в Китае и что это значит для России.

Стоит отметить, что спрос на Mazda в России в последнее время заметно вырос: продажи в первом квартале 2026 года увеличились в 14 раз. Это может сказаться на доступности обновленной Mazda3, ведь интерес к марке только растет. В условиях, когда многие бренды уходят с рынка или сокращают поставки, даже минимальные обновления становятся событием для покупателей.

Упомянутые модели: Mazda 3 (от 1 099 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

В России стартует обновленный Haval F7: названы главные конкуренты и цены
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Омск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться