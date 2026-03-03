Белорусский самосвал для стройки и карьеров МАЗМАН 8×4 — переход на китайскую базу и собственную кабину

3 марта 2026, 12:33
МАЗМАН 8×4: новое поколение самосвалов без немецких компонентов и с усиленной рамой
МАЗМАН выпустил самосвал 8×4 с полностью обновленной компонентной базой, рассчитанный на тяжелые условия эксплуатации. Новая модель отличается усиленной рамой, собственной кабиной и увеличенным межсервисным интервалом. Это отражает тренд на отказ от немецких агрегатов в пользу альтернативных решений.
Переход производителей на альтернативные комплектующие становится все более заметным, и МАЗМАН сразу замечает эту тенденцию. Новое поколение самосвалов 8×4, представленное белорусским предприятием, полностью отказалось от последних агрегатов, производивших поставку компонентов из других стран. Это решение не только соответствует современным реалиям рынка, но и позволяет повысить независимость от западных поставщиков.
Главная новинка — модель МАЗМАН-754459, ориентированная на строительные и горнодобывающие компании. Машина рассчитана на перевозку до 33 тонн груза и оснащается дизельным мотором WP12 мощностью 453 л. с., который работает в паре с 12-ступенчатой механической коробкой FastGear. Такая связка обеспечивает надежную работу даже в самых сложных условиях, а четырехосная схема 8×4 и усиленная рама позволяют выдерживать интенсивные циклы погрузки и разгрузки.
Особое внимание уделено адаптации к суровым климатическим условиям. Самосвал комплектуется кузовом объемом 20–22 кубометра с системой подогрева, что предотвращает налипание материалов при низких температурах. Конструкция рассчитана на эксплуатацию при морозах до -45 °C, что делает машину востребованной для северных регионов и сложных дорожных условий.
Ключевой особенностью нового поколения стала кабина собственного производства. Она получила расширенную вибро-, шумо- и теплоизоляцию, а также оборудована одним спальным местом. Внешний вид кабины заметно отличается от прежних моделей МАЗМАН и напоминает современные китайские грузовики. Во всех конструкциях действительно присутствуют китайские корни, однако сварка и окраска выполняются на белорусском заводе.
Производитель отмечает, что межсервисный интервал увеличен до 40 000 км, а гарантия составляет 24 месяца. Это позволяет снизить расходы и повысить эффективность эксплуатации для бизнеса. Отказ от внешних компонентов и переход на альтернативные решения определяют общую тенденцию среди производителей стран СНГ, которые все чаще выбирают китайские технологии для своих машин.
Таким образом, новое поколение самосвалов МАЗМАН стало полностью независимым от немецких MAN и западных рынков, что особенно актуально в условиях быстро меняющихся экономических реалий. Белорусский производитель делает ставку на собственные разработки и интеграцию зарубежных технологий, чтобы оставаться конкурентоспособным и отвечать требованиям времени.
