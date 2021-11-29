МАЗы не будут участвовать в Дакаре впервые за 10 лет: причины
У «МАЗ-СпортАвто» могли возникнуть проблемы с доставкой грузовиков к месту соревнований с транзитом через Европу. Известно, что машины уже добрались до Марселя, где их должны были погрузить на паром. Но накануне на презентации спортивной программы Дакара, выяснилось, что белорусской команды нет в списках. В июне 2021 года Евросоюз принял четвертый пакет санкций в отношении белорусских физлиц и компаний. В этот пакет включили и Минский автомобильный завод.
Команда «МАЗ-СпортАвто» была создана в 2010 году и дебютировала в ралли «Шелковый путь», где финишировала на 12 месте. В Дакаре белорусские грузовики участвуют с 2012 года. Наиболее успешными для команды стали 2018 и 2020 годы, когда экипажи поднялись на второе и третье места соответственно. На прошлогоднем Дакаре МАЗ Алексея Вишневского стал лишь шестым, а машина Вязовича и вовсе сошла с дистанции.
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