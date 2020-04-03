3 апреля 2020, 00:17
McDonald's и Burger King будут бесплатно кормить бригады скорой помощи
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Фото: ТАСС
Сети ресторанов быстрого питания Burger King и McDonald's решили выразить благодарность медицинским работникам и объявили, что будут кормить их бесплатно. Акция пройдет минимум до 15 апреля в 58 регионах России.
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Особую благодарность здесь выражают работникам скорой помощи. «Хотим сказать большое «спасибо» тем, кто сейчас на передовой борется с COVID-19. Если у кого-то из вас есть знакомые медработники, особенно из скорой помощи, пожалуйста, передайте им, что в знак благодарности за их труд до конца карантина мы будем кормить и поить их бесплатно. Спасибо, что спасаете!», - цитирует ТАСС сообщение компании.
В сети «МакАвто» готовы бесплатно накормить только бригады скорой помощи. Для этого необходимо просто подъехать на автомобиле СМП к стойке заказа и выбрать бесплатный обед, состоящий из напитка объемом 0,2 мл и одного сэндвича из меню. Готовые заказы выдают в специализированных окнах «МакАвто». Акция продлится до 15 апреля.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Цитата:| Кому: виктор это точно.
Ага "убийца газели". Семейство 4308 они уже провалили не обоснованно высокой ценой. Не возможность с завода заказа надстройки, удлинения т.д. Так же и с этим "копасом" будет. Пока у камаза гос кормушка ничего толкого у них не получиться.
Несколько раз обращался в данную компанию. Что порадовало, это обслуживание, высокое качество. При это цены не кусаются. Если Вы всё-таки имеете тень сомнения (как это было у меня) , я ознакомился самой компанией, как осуществляют свою деятельность, отзывы реальных людей, и только потом принял решение ...
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